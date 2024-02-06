أزمة المتمردين تتصاعد .. استدعاء مسؤول كبير في النصر لـ"التحقيق"!

حلقة جديدة من مسلسل متمردي السعودية..

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استدعت لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، مسؤولًا كبيرًا في نادي النصر؛ ضمن التحقيقات الجارية حاليًا فيما عُرِفت باسم أزمة "المتمردين".

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الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، استبعد ثلاثي النصر نواف العقيدي وسلطان الغنام ومحمد مران، من القائمة المشاركة في بطولة كأس أمم آسيا، التي تستضيفها الدوحة القطرية في الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024.

وبرر مانشيني قراره؛ بأن ثلاثي النصر رفض اللعب مع الأخضر السعودي؛ وسط نفي من هؤلاء اللاعبين ووكلاء أعمالهم، مع فتح لجنة الاحتراف، تحقيقات رسمية في القضية.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، مساء اليوم الثلاثاء، استدعت لجنة الاحتراف، الإيطالي جويدو فينجا، الرئيس التنفيذي الحالي لنادي النصر، وسلفه أحمد الغامدي.

الصحيفة كشفت عن أن اللجنة، ستستمع إلى أقوال فينجا والغامدي، قبل اتخاذ قرارها النهائي؛ سواء بإيقاف اللاعبين الثلاثة أو إثبات براءتهم بشكل رسمي.

جدير بالذكر أن منتخب السعودية الأول لكرة القدم، ودع النسخة الحالية من بطولة كأس أمم آسيا، من دور ثمن النهائي؛ بعد الخسارة أمام كوريا الجنوبية (2-4) بضربات الجزاء، عقب التعادل الإيجابي (1-1) في الوقتين الأصلي والإضافي.

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