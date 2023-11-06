أريد العودة لبرشلونة .. نجم الدوري الألماني يعترف أن ناديه السابق يرفضه

لاعب برشلونة السابق يكشف عن نواياه!

أكد أليخاندرو جيرمالدو لاعب فريق برشلونة السابق وباير ليفركوزن الحالي أنه يريد العودة للنادي الكتالوني الذي نشأ في مدرسته.

وقال جيرمالدو في تصريحات أدلى بها ونقلتها "ماركا": "لقد قلت دائمًا أن برشلونة هو النادي الذي قد أعود له، أريد أن أعود لهم لأنهم برشلونة، في النهاية لقد كبر كلاعب وفخور أنني كنت جزئًا منهم".

وأضاف: "في الواقع برشلونة لم يظهر اهتمامه بي، لقد كان هناك محادثات، لكن لم يحدث ما هو أكثر من ذلك بينهم وبين وكيلي".

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وأكمل: "لقد ركزوا على الأظهرة التي لديهم ولم يقيموا الخيارات الأخرى، في النهاية علمنا أن مركزي قد تم أخذه بالفعل".

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد باع جيرمالدو لصفوف بنفيكا في يناير عام 2016 قبل أن ينضم إلى ليفركوزن هذا الصيف مجانًا في حين أن قيمته السوقية قد وصلت إلى 25 مليون يورو.