"شعور مختلف عندما تلعب ضده" .. نجم ليفربول ينحاز لميسي في سباق الأعظم بتاريخ الكرة

"تكون دائمًا في حالة تأهب عندما يقترب من الكرة"

لم يتردد الإنجليزي تريند ألكسندر أرنولد، لاعب ليفربول، في الإفصاح عن أفضل لاعب بتاريخ كرة القدم، حيث وقع اختياره على الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقاد ليونيل ميسي منتخب بلاده إلى الفوز ببطولة كوبا أمريكا 2024 للمرة الثانية على التوالي، بينما لم ينجح أرنولد في مساعدة إنجلترا على حصد بطولة يورو 2024، بعدما خسر اللقب في النهائي أمام إسبانيا (1-2).

وقال أرنولد في مقابلة صحفية مع شبكة "All About Argentina": "ليونيل ميسي هو أعظم من لعب كرة القدم على الإطلاق. هناك شعور مختلف عندما تلعب ضده لم أشعر به مع أي شخص آخر".

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وأضاف: "تكون دائمًا في حالة تأهب عندما تكون الكرة بالقرب منه، وأعتقد أن هذا نادرًا جدًا في عالم كرة القدم، لكنه يضع هذا الشعور في نفوس اللاعبين الآخرين، ولهذا السبب يجب أن أقول إنه الأفضل في التاريخ".

وتابع أرنولد: "بالنسبة لي، أعتقد أنه في العديد من جوانب اللعبة، ربما يكون الأفضل في أي لحظة، ويمكنه فعل ما يريد تقريبًا في ملعب كرة القدم، ولهذا السبب فهو الأفضل".

وواجه أرنولد، ليونيل ميسي مرة واحدة فقط، في مباراة الإياب من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-19، وكان ليفربول متخلفًا بنتيجة (3-0) في مباراة الذهاب بكامب نو، لكنه فاز في مباراة الإياب بنتيجة (4-0)، بينما قدم ألكسندر-أرنولد تمريرة الهدف الرابع من ركلة ركنية.