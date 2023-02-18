أرقام ميسي ورونالدو تتحطم .. فيكتور أوسيمين يتفوق على الأساطير مع نابولي

مهاجم نابولي ينفجر في الدوري الإيطالي

أصبح فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي ثالث أسرع لاعب يسجل 100 هدف في مسيرته متفوقًا على ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وزلاتان إبراهيموفيتش.

اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا هز شباك ساسولو أمس الجمعة في انتصار نابولي بهدفين دون رد خارج قواعده بالجولة 23 من الدوري الإيطالي

أوسيمين بعد هدفه ضد ساسولو وصل إلى 100 هدف في مسيرته التي بلغت 197 مباراة حتى الآن، بينما سجل كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد السابق هدفه المائة بعد 301 مباراة، بينما سجل ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان هدفه المأوي بعد 210 مباراة.

وبدأ أوسيمين مسيرته الاحترافية مع نادي فولفسبورج في الدوري الألماني عام 2017، ثم مر بفترة إعارة رائعة في نادي شارلروا البلجيكي، حيث سجل 12 هدفًا في 25 مباراة، ومنه انتقل إلى ليل قبل أن ينفجر رفقة نابولي.

الجدير بالذكر أن نابولي قاب قوسين أو أدنى من حسم لقب الدوري الإيطالي، حيث يجلس على صدارة الترتيب برصيد 62 نقطة، بفارق 18 نقطة عن أقرب ملاحقيه.