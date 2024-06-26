أرقام مذهلة .. الهلال يحصل على رد ميلان ولياو على عرضه الخرافي

اللاعب متواجد حاليًا مع منتخب بلاده في يورو 2024

يبدو أن سعي الهلال للتعاقد مع البرتغالي رفائيل لياو جناح ميلان يتسم بالجدية الكاملة، حيث قدم النادي عرضًا خرافيًا لوالد اللاعب، أنطونيو لياو، خلال محادثات جرت بينهما مؤخرًا.

صحيفة إل كورييري ديلو سبورت أوضحت أن الهلال أبدى استعداده لتقديم عرض بقيمة 100 مليون يورو لميلان، بهدف إقناعه التخلي عن لاعبه المرتبط معه بعقد يمتد حتى صيف 2028 ويتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 175 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة الإيطالية أن الهلال أبلغ أنطونيو والد لياو أن راتب نجله معه سيصل إلى 20 مليون يورو سنويًا، وهو ما يُساوي تقريبًا 3 أضعاف راتبه الحالي مع الروسونيري، حيث يحصل حاليًا على 7 ملايين يورو سنويًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

إل كورييري أكدت أن رغم تلك الأرقام المذهلة فالنادي الإيطالي والجناح البرتغالي رفضا العرض السعودي، حيث أكد ميلان قراره السابق بعدم التخلي عن لياو سوى إن تقدم أحدهم لدفع الشرط الجزائي في عقده، فيما شدد صاحب الـ25 عامًا على رغبته الاستمرار مع الفريق ومنحه الأولوية المطلقة في مستقبله.

يُشار إلى أن لياو، المتواجد حاليًا مع البرتغال في يورو 2024، ارتبط مؤخرًا بعدد من الأندية الأوروبية أبرزها مانشستر سيتي وتشيلسي وبرشلونة، خاصة بعد تألقه الملفت في إيطاليا وقيادته ميلان للفوز بلقب الاسكوديتو موسم 2021-2022.