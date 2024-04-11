أرقام مخيبة في ظهوره الأول بالمكسيك .. ميسي يعود لـ "طأطأة الرأس" مع إنتر ميامي!

بطل العالم لم يعد بالنتيجة الإيجابية من المكسيك

أصبحت الصورة أعلاه والتي يظهر بها ليونيل ميسي مطأطئ الرأس هي الأكثر تكرارًا له في السنوات الأخيرة، وقد ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بتلقيه الخسائر مع فريقه خاصة في البطولات القارية، سواء برشلونة أو باريس سان جيرمان سابقًا أو إنتر ميامي حاليًا.

النجم الأرجنتيني فشل مساء أمس في العودة من المكسيك بالنتيجة الإيجابية والمطلوبة لمواصلة فريقه إنتر ميامي مشواره في كأس أبطال كونكاكاف، وذلك خلال ظهوره الأول في البلاد.

بطل العالم 2020 لعب أول مباراة له في مسيرته في المكسيك، وقد خسرها مع فريقه الأمريكي بنتيجة 3-1 أمام مونتيري ليخرج من ربع نهائي البطولة القارية ويفقد فرصته في التواجد بالنسخة القادمة من كأس العالم للأندية.

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مونتيري كان قد فاز ذهابًا 2-1 وسط غياب ميسي عن اللقاء للإصابة، ورغم مشاركته أساسيًا خلال مواجهة الأمس إلا أنه لم يُنقذ فريقه من الخسارة لتتصدر صورته "مطأطئ الرأس" مجددًا الصحف والسوشيال ميديا.

ميسي لم يُقدم الكثير خلال اللقاء، حال فريقه وجاءت أرقامه مخيبة تمامًا، إذ اكتفى بتمريرة حاسمة من ركلة ثابتة و3 تسديدات على المرمى جميعها جاءت خارج القائمين والعارضة، وقد مرر 56 تمريرة بنسبة نجاح لم تتجاوز الـ79%.

اللاعب فاز بـ6 مواجهات فردية من 10 ونجح في 4 انطلاقات بالكرة من أصل 6 محاولات، وقد بلغ عدد الأهداف المتوقعة له خلال اللقاء 0.12 فقط.