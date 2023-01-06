أرقام حقيقية.. تقديم رونالدو في النصر يتفوق على نهائي كأس العالم!

اعترافات أوروبية بجلل الحدث

ما يقدمه كريستيانو رونالدو على المستوى التسويقي للأندية التي يرتدي قمصانها معروف للجميع، ولكن مع وصوله إلى نادي النصر السعودي، شوهد التقديم الرسمي في جميع أنحاء الكوكب وكان له مشاهدات أكثر من نهائي كأس العالم بين فرنسا والأرجنتين.

نما الحساب الرسمي للنصر على "إنستجرام" بشكل لا يمكن تصوره، وبحسب المعلومات التي نشرها الصحفي بيدرو سيبولفيدا ونشرتها وسائل الإعلام المختلفة وأبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن حفل تقديم كريستيانو رونالدو في النصر بلغ "3 مليارات مشاهدة على 40 قناة حول العالم".

الصحيفة الإسبانية أشارت إلى أن عدد مشاهدات حفل تقديم كريستيانو رونالدو في النصر السعودي شوهد أكثر من نهائي كأس العالم بين فرنسا والأرجنتين على نفس العدد من القنوات وهو 40 قناة.

نجم يونايتد السابق ومحلل "سكاي سبورتس" جاري نيفيل يؤكد أن هذا القرار يخبرنا أن المنطقة العربية جادة فيما يتعلق بكرة القدم، وأن استثمار كل هذه الأموال في لاعب واحد يعني الكثير، وتطرق إلى الدوري السعودي على وجه الخصوص قائلًأ إنه يحاول رفع مستواه بكل الطرق.

Shahid