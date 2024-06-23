أرعب الملعب بأكمله.. نجم المجر يغادر محمولًا على نقالة بعد إصابته في الرأس

رعب في ملعب مباراة اسكتلندا والمجر...

شهدت مباراة اسكتلندا والمجر، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة يورو 2024، حالة من الرعب بعد إصابة قوية في الرأس لأحد لاعبي المنتخب المجري.

وتمكن المنتخب المجري، من الفوز على نظيره الاسكتلندي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب شتوتجارت آرينا.

وقبل نهاية المباراة بربع ساعة تقريبًا، اصطدم حارس منتخب اسكتلندا أنجوس جان، مع بارناباس فارجا، لاعب المجر، ليسقط الأخير على الأرض، ويفقد الوعي.

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وتدخلت الأطقم الطبية والاسعاف بشكل سريعة لمحاولة انقاذ اللاعب، مع تغطية لاعبي المجر لزميلهم لمنع رؤية الإصابة، وتوقفت المباراة، لحين تلقي اللاعب الإسعافات اللازمة ومغادرته الملعب واستكمال اللقاء بعدها.

ومن جانبه نشر الاتحاد المجري لكرة القدم، رسالة طمأنة للجماهير عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، تغريدة أكد فيها عن استقرار الحالة الصحية للاعب وأنه يتواجد حاليًا بأحد المستشفيات، وسيتم متابعة حالته أول بأول.

جدير بالذكر أن منتخب المجر، أنهى بطولة يورو 2024 في المركز الثالث من المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، وبفارق نقطتين عن سويسرا صاحبة المركز الثاني.