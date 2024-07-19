"أرض النازيين ومجرمي الحرب" .. نجم تشيلسي السابق ينضم إلى جبهة معارضة الأرجنتين

الاعتذار وحده لا يكفي إنزو فيرنانديز

انضم السنغالي ديمبا با، نجم تشيلسي السابق، إلى الجبهة المعارضة للأرجنتين، بسبب أزمة "الأغنية العنصرية" التي احتفل بها لاعبو منتخب راقصي التانجو، عقب الفوز ببطولة كوبا أمريكا.

ونشر إنزو فيرنانديز، لاعب منتخب الأرجنتين، بثًا مباشرًا خلال الاحتفالات مع زملائه بعد الفوز على كولومبيا، وهم يرددون أغنية أطلقتها الجماهير عقب نهائي كأس العالم 2022 أمام فرنسا، تحمل بعض الشتائم لمنتخب الديوك ولاعبيه من ذوي الأصول الأفريقية.

ورغم أن فرنانديز اعتذر علنًا وسرًا لزملائه في تشيلسي عن الفيديو، يواجه الأرجنتيني عقوبات من رابطة البريميرليج، بينما يجري تشيلسي إجراءً تأديبيًا داخليًا بحق اللاعب.

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على الجانب الآخر، رحل خوليو جارو نائب وزير الرياضة الأرجنتيني، عن منصبه، بعد أن طلب من النجم ليونيل ميسي، بصفته قائد المنتخب الوطني، الاعتذار عن الحادث، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية.

وعلق ديمبا با، على هذا الأمر في تغريدة عبر حسابه على منصة "X" (تويتر سابقًا)، قائلًا: "الأرجنتين، أرض اللجوء للنازيين السابقين الهاربين. منذ عام 1945، لقد استضاف الرئيس الأرجنتيني خوان بيرون مجرمي الحرب".

يذكر أن هذا الفيديو، دفع الفرنسي ويسلي فوفانا، لاعب تشيلسي إلى نشر رسالة يتهم فيها زميله الأرجنتيني بالعنصرية، وكان من بين مجموعة من زملاء فرنانديز في فريق تشيلسي الذين ألغوا متابعته على "إنستجرام".