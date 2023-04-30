إذا أردت البطولات ابتعد عنه! نحس موسى سيسوكو في النهائيات يضرب نانت

ليالي النهائيات الحزينة تتوالى على نجم فرنسا

أعاد الفرنسي موسى سيسوكو، لاعب وسط نادي نانت الفرنسي ذكرى "نحس" الألماني مايكل بالاك في النهائيات بعدما خسر نهائيه السادس أمس.

وخسر موسى مع فريقه نانت، أمس السبت، لقب كأس فرنسا بعد خسارتهم من تولوز 5-1 في النهائي.

ويُعد نهائي أمس هو النهائي السادس الذي يخسره موسى في تاريخه بعد نهائي تولون 2009 مع فريق تولوز.

ودوليًا فوت سيسوكو فرصة الفوز بلقب كأس الأمم الأوروبية مع منتخب فرنسا على أرضهم بعدما خسروا من البرتغال في بطولة 2016.

كما خسر اللاعب نهائي دوري أبطال أوروبا مع توتنهام في 2019 ومع السبيرز أيضًا خسر نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية في 2021.

وخسر موسى رفقة نانت كأس الأبطال الفرنسي "كأس السوبر" أمام باريس في 2022، نانت كان حامل لقب الكأس لكن سيسوكو لم يتوج مع الفريق باللقب لأنه انضم بعد أشهر من النهائي إلى نانت قادمًا من واتفورد.

وأعاد سيسوكو برقمه السلبي إلى الأذهان اسم الألماني مايكل بالاك الذي خسر عدد من النهائيت الكبرى؛ ففي 2002 خسر الدوري الأللماني مع باير ليفركوزن في آخر يوم وكذلك سقطوا في نهائي الكأس وكانت الخسارة الأكبر بالهزيمة من ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال وبعدها بشهرين خسر نهائي كأس العالم مع ألمانيا من البرازيل.

ومع تشيلسي في 2008 خسر بالاك بنفس السيناريو الدوري في الأمتار الأخيرة ونهائي كأس الرابطة كما خسر نهائي دوري الأبطال لصالح مانشستر يونايتد قبل أن يخسر دوليًا نهائي أمم أوروبا أمام إسبانيا.