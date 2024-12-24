أردا جولر يٌغرق مقعد أنشيلوتي بالمياه أثناء مباراة ريال مدريد وإشبيلية!

واقعة طريفة أثناء فوز الملكي على الفريق الأندلسي

حدثت واقعة طريفة خلال مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني، طرفاها هما المدرب كارلو أنشيلوتي والنجم التركي أردا جولر.

وأثناء الاحتفال بأحد أهداف ريال مدريد الأربعة التي فاز بها على إشبيلية، سكب جولر زجاجة مياه كانت بين يديه على مقعد أنشيلوتي الذي كان أمامه في دكة البدلاء.

حينها كان أنشيلوتي يود الجلوس على المقعد، ثم ذهب ليجد الماء مسكوبًا عليه فتوجه ببعض الكلمات لجولر ولنجله دافيدي الذي بدأ في مسح المقعد.

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مسألة يبدو أنها تمت وسط سعادة أنشيلوتي ولم تأخذ أكثر من هذا الحيز، خصوصًا أن أنشيلوتي دفع بالأعسر التركي في الشوط الثاني من عمر المباراة بشكل اعتيادي.

المثل الشعبي يقول "رش المياه عداوة".. لكن الأمور لا تبدو مرشحة للوصول إلى ذلك الأمر بين أنشيلوتي وجولر، في وقت سابق، أو في الموسم الماضي، كان من الممكن ترجمة هذا الفعل إلى ذلك المثل الشعبي، لكن الآن أخذ جولر الفرص وبات من اللاعبين الذين يعتمد عليهم في الملكي.