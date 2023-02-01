أرجنتيني جديد يُهدد عرش كريستيانو رونالدو

جول العربي
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انتقالاتكريستيانو رونالدوتشيلسيE. Fernández

أرجنتيني جديد يُزيح كريستيانو رونالدو من القمة

يبدو أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي؛ سيظل مرتبطًا بالأرجنتين فبعد منافسته لسنوات مع قائدها ليونيل ميسي، ظهر نجم أرجنتيني آخر ليزاحمه.

انتقل الأرجنتيني إنزو فيرنانديز في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة من بنفيكا إلى تشيلسي مقابل 107 مليون جنيه إسترليني.

انتقال نجم الأرجنتين الشاب المتوج بكأس العالم مؤخرًا مع بلاده أزاح قائد البرتغال، رونالدو إلى المركز التاسع في قائمة أغلى 10 صفقات في كرة القدم على مر التاريخ.

القائمة التي يتصدرها البرازيلي نيمار بانتقاله لباريس سان جيرمان بعد فسخ عقده مع برشلونة بالشرط الجزائي مقابل 198 مليون جنيه إسترليني.

رونالدو كان يحتل المركز الثامن بالقائمة بانتقاله إلى يوفنتوس من ريال مدريد مقابل 100 مليون جنيه إسترليني. لكنه تراجع للمركز التاسع بعد انتقال إنزو.

قائمة أغلى 10 صفقات في تاريخ كرة القدم:

الترتيباللاعبالفريقالمبلغ
1نيمارباريس سان جيرمان198 مليون إسترليني
2كيليان مبابيباريس سان جيرمان166 مليون إسترليني
3إيدين هازاردريال مدريد150 مليون إسترليني
4فيليبي كوتينيوبرشلونة145 مليون إسترليني
5عثمان ديمبيليبرشلونة136 مليون إسترليني
6جواو فيليكسأتلتيكو مدريد114 مليون إسترليني
7أنطوان جريزمانبرشلونة108 مليون إسترليني
8إنزو فيرنانديزتشيلسي107 مليون إسترليني
=9بول بوجبامانشستر يونايتد100 مليون إسترليني
=9جاك جريليشمانشستر سيتي100 مليون إسترليني
=9كريستيانو رونالدويوفنتوس100 مليون إسترليني

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