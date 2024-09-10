"أرتيتا لن يمدحني".. مدرب النرويج يصدم آرسنال بنبأ مفزع!

ماذا حدث أمام النمسا؟

أعرب مدرب النرويج ستال سولباكن، عن حزنه الشديد لإصابة نجم المنتخب مارتن أوديجارد لاعب آرسنال الإنجليزي.

وتعرض أوديجارد لإصابة قوية في الدقيقة 67 من مواجهة النرويج والنمسا، حيث شعر بالتواء قوي في الكاحل، خرج على أثره من الملعب باكيًا.

وقال سولباكن، في تصريح للتلفزيون النرويجي: "إصابة أوديجارد تبدو سيئة، بدا الأمر مؤلمًا في غرفة الملابس، نحتاج إلى الحظ".

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وأضاف: "إذا لم يكن هناك تمزق في الأربطة، فقد تسير الأمور على ما يرام، لست متأكدًا من أن ميكيل أرتيتا (مدرب آرسنال) سيتصل ليمدحني!".

وانتصر منتخب النرويج على النمسا (2-1) ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية، ليرفع الفريق رصيده للنقطة الرابعة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف سلوفينيا صاحبة الصدارة، بينما توقف رصيد النمسا عند نقطة واحدة في المركز الثالث.

وتعد إصابة أوديجارد بمثابة ضربة كبرى لآرسنال، حيث يستعد الفريق لمواجهة توتنهام الأسبوع المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز، ثم يبدأ رحلته في دوري أبطال أوروبا أمام أتالانتا، على أن يصطدم بمانشستر سيتي في البريميرليج بعد ذلك.