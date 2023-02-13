أرتورو فيدال يبرر هتافاته بحق ريال مدريد: فعلتها في برشلونة أيضًا!

نجم برشلونة السابق يُبرر هتافاته المسيئة لريال مدريد

برر التشيلي أرتورو فيدال، لاعب فلامنجو البرازيلي، هتافاته المسيئة تجاه ريال مدريد غريمه السابق.

وكان فيدال قد هتف مع زملائه عقب فوزهم بكوبا ليبرتادوريس ضد ريال مدريد متوعدين بتحطيم بطل أوروبا في نهائي كأس العالم للأندية.

لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي سفن فيدال؛ فبطل أمريكا الجنوبية سقط أمام الهلال السعودي في نصف نهائي كأس العالم للأندية البطولة التي توج بها ريال مدريد على حساب الفريق السعودي.

وتحدث فيدال عن تلك التصريحات بعد فوزهم بالمركز الثالث على حساب الأهلي المصري: "أنا دائمًا كذلك، حينما كنت ألعب لبرشلونة فعلت الأمر ذاته وأيضًا في إنتر".

وتابع نجم برشلونة وإنتر ويوفنتوس الأسبق: "كنت واثقًا تمامًا من مواجهتهم –ريال مدريد- لكن هذا لم يحدث. والآن لنواصل العمل ونتطلع للمستقبل. على الأقل حصلنا على المركز الثالث وسنعود للبرازيل لنستعد للموسم المقبل".