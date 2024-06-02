“أربع أساطير و24 بطولة دوري أبطال”.. حسبة غريبة من راموس في تهنئته لنجوم ريال مدريد!

رسالة راموس لنجوم ريال مدريد بعد الفوز بدوري الأبطال...

أرسل سيرخيو راموس، لاعب ريال مدريد السابق، رسالة إلى لاعبي الميرينجي بعد فوزهم ببطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة الخامسة عشر في تاريخ النادي.

وحقق ريال مدريد، بطولة دوري أبطال أوروبا مساء أمس السبت بعد الفوز على بوروسيا دورتموند، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

وهنأ راموس، زملائه السابقين برسالة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، ونشر صورة فيها كل من كارفاخال، مودريتش، ناتشو، وتوني كروس، وكتب على الصورة التي نشرها: "4 أساطير، 24 لقب، تهانينا".

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وحقق رباعي ريال مدريد، ستة ألقاب دوري أبطال أوروبا في مسيرتهم، إذ وصل كل من ناتشو، كارفاخال، مودريتش إلى هذا الرقم مع الميرنجي، بينما فاز كروس بخمسة ألقاب مع الملكي ولقب سابق مع بايرن ميونخ.

وواصل راموس تهنئته لفريق السابق، ونشر عبر يوميات حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي"إنستاجرام" صورة وكتب فيها: "قصة حب حقيقية لا تحاول فهمها، تهانينا لريال مدريد 15 بطولة دوري أبطال أوروبا".