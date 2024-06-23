رفض التعليق .. أراوخو يثير قلق برشلونة في كوبا أمريكا

هل يرحل عن البلوجرانا؟

تحدث نجم برشلونة رونالد أراوخو في المؤتمر الصحفي لمباراة منتخب بلاده الأوروجواي ضد بنما ضمن إطار كوبا أمريكا، ورد على اسألة بخصوص مستقبله.

وارتبط الأوروجوياني بعرض من بايرن ميونخ خلال الشهور الماضية، وقالت الأنباء في البداية إن اللاعب ليس مطروحاً للبيع، ولكن تراجع مستواه والأخطاء ضد باريس سان جيرمان وريال مدريد غيرت المضمون وجعلت بعض المصادر تتحدث عن انفتاح برشلونة لرحيله حال وصل عرض ضخم.

وأثناء المؤتمر الصحفي فجر الأحد رفقة مدربه مارسيلو بييلسا، وجهت الصحافة سؤالين لأراوخو بخصوص مستقبله، وإذا كان سيرحل عن برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، ولكن اللاعب رفض الرد بحسم.

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وقال أراوخو: "تركيزي بنسبة مائة في المئة على كوبا أمريكا الآن"، رافضاً تأكيد استمراره مع الفريق أو الحديث عن العروض له من أندية أخرى.

وتلعب الأوروجواي بالمجموعة الثالثة رفقة المضيف الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى بوليفيا وبنما التي تواجهها فجر الإثنين.