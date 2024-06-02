أراوخو يتهرب من السؤال الأهم.. نجم برشلونة يثير الجدل حول مستقبله!

أراخو يثير القلق في قلوب مشجعي برشلونة...

أثار رونالد أراخو، مدافع برشلونة، الجدل حول مستقبله مع الفريق الكتالوني، في ظل الأنباء التي انتشرت حول رحيله، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وارتبط المدافع صاحب الـ 25 عامًا، بالرحيل عن صفوف برشلونة، في ظل اهتمام بايرن ميونخ، بالتعاقد معه.

وعند سؤال أراخو عن إمكانية رحيله عن برشلونة، قال في تصريحات صحفية: "أنا بخير جدًا وهادئ، لدي عقد حتى عام 2026 الآن سيجتمع وكيل أعمالي مع النادي، لكن الآن أركز على المنتخب الوطني".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويستعد أراخو للمشاركة مع منتخب أوروجواي، في بطولة كوبا أمريكا، والتي تنطلق الشهر الحالي، وفيها يلعب بالمجموعة الثالثة مع الولايات المتحدة الامريكية، بنما، بالإضافة إلى منتخب بوليفيا.

جدير بالذكر أن تغيير القيادة الفنية للفريق الكتالوني، بتولي هانز فليك، المهمة بدلًا من تشافي هيرنانديز، قد تدفع أراخو للانتظار قبل حسم مستقبله والرحيل في الميركاتو الحالي.