الأزمة الاقتصادية تحكم.. هل خاض أراوخو مباراته الأخيرة مع برشلونة؟

قد يرحل قريبًا..

تتواصل التكهنات بشأن مستقبل النجم الأوروجوائي رونالد أراوخو مدافع برشلونة، الذي ارتبط اسمه بالرحيل عن النادي الكتالوني في الميركاتو الصيفي المقبل.

ورغم الأهمية الكبرى لأراوخو في دفاعات برشلونة، إلا أن الأزمة الاقتصادية للنادي قد تضطره للموافقة على بيع اللاعب، الذي يحظى باهتمام كبير من عمالقة الدوريات الكبرى في أوروبا.

وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإنه من "المحتمل أن يكون أراوخو قد خاض بالفعل مباراته الأخيرة مع برشلونة"، في ظل الغموض حول إمكانية مشاركته ضد إشبيلية في ملعب سانشيز بيزخوان.

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وشارك أراوخو في 28 دقيقة فقط خلال آخر 3 مباريات لبرشلونة، تلك التي لعبها بعد دخوله من مقاعد البدلاء ضد رايو فاليكانو بالجولة الأخيرة، علمًا بأنه كان بديلًا ولم يشارك ضد ريال سوسيداد، ولم يسافر إلى الميريا.

وحسب الصحيفة، فإنه ليس من المعروف إن كان أراوخو سيسافر مع الفريق إلى إشبيلية، حيث يعاني من بعض الانزعاج في الركبة، وأجرى محادثة مع المدرب تشافي هيرنانديز، اتفقا فيها على تجنب أي نوع من المخاطر".

ويفكر رونالد في السفر إلى أوروجواي للانضمام إلى المنتخب الذي سيخوض بطولة كوبا أمريكا هذا الصيف في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وختمت: "أراوخو في السوق، وقدم بايرن ميونخ عرضًا رسميًا له قبل عدة أسابيع وأستون فيلا يلاحقه أيضًا، إنه بلا شك أحد أكثر اللاعبين المرغوبين في برشلونة، ونية ديكو (المدير الرياضي)، مثل تشافي، هي الاعتماد عليه، لكن التخطيط الرياضي اليوم في درجة أقل من القضية الاقتصادية".