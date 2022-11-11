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مانشستر يونايتد

"أراد إبعاده عن كأس العالم" .. هجوم على بيلي "المنافق" بعد تعديه على مارتينيز

هيثم محمد
هيثم محمد
11:24 ص غرينتش+2 11‏/11‏/2022
Leon Bailey Lisandro Martinez
صراع مستمر بين اللاعبين للمباراة الثانية على التوالي

شهدت مباراة مانشستر يونايتد مع أستون فيلا تجدد الاشتباك بين ليساندرو مارتينيز، مدافع يونايتد، وليون بيلي، جناح فيلا، عقب بدايتها في مباراة الدوري.

مباراة الفريقين بالدوري التي انتهت 3-1 لصالح فيلا على أرضه شهدت "كوع" من مارتينيز في صدر بيلي، ولكن الحكم وتقنية الفيديو لم يتدخلا، ولم يقع طرد الأرجنتيني.

مباراة الخميس بكأس كاراباو التي فاز بها يونايتد 4-2 تجدد بها النزال بين الثنائي، ولكن هذه المرة الجامايكي هو من اعتدى على مدافع يونايتد وحاول ضربه في ركبته.

اللقطة أثارت غضب جمهور يونايتد بسبب تصرف اللاعب الذي كاد يكلف مارتينيز التعرض لإصابة قوية قد تبعده حتى عن كأس العالم مع بلاده على حد تعبيرهم، ووصفوه بالمنافق بسبب تصريحاته بحق التحكيم.

وكان بيلي قد خرج عقب لقاء الدوري وهاجم التحكيم بسبب كوع مارتينيز الذي جعله يتوقف عن التنفس للحظات بحسب تغريدة نشرها على حسابه في تويتر.

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