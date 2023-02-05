"أراد الخروج ليحصل على تحية الجماهير" .. مدرب مايوركا يكشف طلب "عقدة" فينيسيوس!

مدرب ريال مايوركا يكشف عن سبب طلب لاعبه للتغيير في الدقائق الأخيرة أمام ريال مدريد.

كشف المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لنادي ريال مايوركا عن السبب الذي جعل ظهيره الأيمن بابلو مافيو يطلب التغيير في الدقائق الأخيرة من مواجهة ريال مدريد.

ريال مايوركا حقق فوزًا ثمينًا على حساب ريال مدريد بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب "إيبيروستار" لحساب الجولة 20 من منافسات موسم 2022-23 في الدوري الإسباني، ليعزز الفريق مكانه في منتصف جدول ترتيب "لا ليجا".

مافيو حول حياة البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد إلى جحيم في المباراة، حيث ارتكب معه الكثير من الأخطاء، وحرمه من النجاح في المراوغات وتهديد مرمى فريقه.

أجيري قال عن السبب الذي دفع مافيو إلى طلب التغيير: "لقد طلب مني أن أقوم بتغييره، لكن رفضت ذلك، وقلت له أن يستمر حتى النهاية، أنا أعرفه، لقد أراد تصفيق المدرجات".

وعن أداء فريقه في المباراة، قال أجيري: "أعتقد أن الفريق دافع بشكل جيد جدًا، لكن أعتقد أيضًا أنه يمكنهم الهجوم بشكل أفضل، كان هناك بعض السلبيات التي رأيتها".

واختتم المدرب المكسيكي: "صحيح أننا كنا أمام ريال مدريد، لكن سددنا مرة أو مرتين فقط على المرمى، ولحسن الحظ سجلنا هدفًا".