أرادوا رونالدو الحقيقي .. لاتسيو رفض ضم كريستيانو!

رفض نادي لاتسيو ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر الحالي في بدايته عام 2003، وذلك بعد أن تم عرضه على إدارة النادي، ليندم بعد ذلك النادي الإيطالي على هذا الرفض!
وكشف أليساندرو موجي وكيل الأعمال، خلال تصريحات لصحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية عن أن خورخي مينديز مدير أعمال رونالدو السابق، أعطى موافقته على عرض اللاعب البرتغالي على لاتسيو.
وأضاف موجي: "مينديز كان صديقًا للمدير الرياضي السابق جيانماركو، وقمنا بعرض رونالدو على رئيس النادي آنذاك سيرجيو كراجنوتي، من أجل ضمه".
واستطرد قائلًا: "رد رئيس لاتسيو وقتها كان أنا لا أريده أريد رونالدو الحقيقي، ولذلك تم إغلاق باب المفاوضات من أجل ضم كريستيانو لصفوف النادي الإيطالي".
واختتم موجي تصريحاته قائلًا: "على الرغم من تحقيق لاتسيو للدوري الإيطالي وكأس الكؤوس الأوروبية تحت قيادة كراجنوتي، إلا أنه ندم بعد ذلك على رفض التعاقد مع رونالدو، بعد ظهوره مع مانشستر يونايتد وريال مدريد".
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