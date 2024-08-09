أديداس تطلق القميص الأساسي الجديد كلياً لنادي النصر لكرة القدم

• تكشف أديداس عن أول قميص أساسي في إطار الشراكة الجديدة التي ستمتد على مدار ثلاث سنوات مع نادي النصر لكرة القدم

يكرم تصميم الطقم إرث النادي العريق في المملكة من خلال شعار "النصر يجري بدمي"

يمكن للمشجعين الآن شراء القميص الأساسي على المنصة الغامرة العالمية Roblox

سيتوفر القميص الأساسي على adidas.com ولدى بعض المتاجر المختارة من أديداس ابتداء من 9 أغسطس

تبدأ اليوم أديداس شراكتها مع نادي النصر لكرة القدم مع الإصدار الرسمي للقميص الأساسي الجديد للنادي لموسم 24/25.

إطلاق قميص نادي النصر الجديد ليس مجرد تحديث عن ما سبق، بل إنه احتفال حيوي بإرث نادي النصر الشهير في كرة القدم ومستقبله الطموح. يتميز القميص الأساسي بقاعدة اللون الشهيرة للنادي، اللون الأصفر، مع تفاصيل زرقاء مميزة وعبارة "النصر يجري بدمي"، وترمز هذه العبارة إلى العلاقة العميقة بين النادي ومشجعيه.

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تكشف أديداس عن قميصها الجديد لنادي النصر مع فيلم يكرم تاريخ النصر الغني وقاعدة مشجعيه الحماسية، ويُعد هذا الإطلاق خطوة مهمة لأديداس التي تسعى لتحقيق الامتياز في عالم كرة القدم عبر المملكة. يضم الفيلم مقاطع تكرم "الثلاثي الذهبي"، المكون من 3 أساطير من ماضي النصر، ويتتبع رحلة النادي من البدايات المتواضعة إلى المجد الحالي بقيادة النجوم الجدد. ويعرض الفيلم مشاهد نابضة بالحياة ولحظات محورية في تاريخ النادي، ويضم لاعبي الفريق الرجالي: كريستيانو رونالدو وومارسيلو بروزوفيتش ووعبد الرحمن غريب وعبدالاله العمري وأوتافيو مونتيرو، إلى جانب لاعبي الفريق النسائي: أسيل أحمد وكلارا لوفانجا ولينا بوساها تم تصوير الفيلم المستوحى من ثقافة يوم المباراة والتاريخ الغني لكرة القدم في المملكة العربية السعودية في مواقع مشهورة مختلفة حول الرياض، ويتضمن تلميحات للحظات من ثقافة كرة القدم الشعبية في المملكة على مر العقود.

يتميز هذا القميص المستوحى من إرث نادي النصر الغني في كرة القدم بشعاري شجرة النخيل والسيوف المتقاطعة تكريما للثقافة السعودية. يضفي هذا التصميم أناقة وإحساسا فاخرا يسمح بالتألق داخل الملعب وخارجه.

تم تزويد الطقم الأساسي بتقنية AEROREADY التي تمتص الرطوبة وتتخلص من العرق، بالإضافة إلى أجزاء شبكية بمسامات تهوية موضوعة بشكل خاص لتحافظ على راحة اللاعبين خلال المنافسة على أرض الملعب ومنح المشجعين إحساساً بالراحة خلال دعمهم للفريق. التشكيلة مصنوعة باستخدام مواد معاد تدويرها بنسبة 100% لمواكبة التزام أديداس في المساعدة على إنهاء النفايات البلاستيكية.

وتعليقاً على إصدار الطقم الرسمي والتعاون، قال بلال فارس، المدير العام لشركة أديداس EMC: "يسرنا أن نتعاون مع أحد أندية المملكة التاريخية، نادي النصر لكرة القدم، لتطوير الطقم الجديد للفريق لهذا الموسم. من خلال تصميم يتضمن وضع شعار شجرة النخيل وسيوف متقاطعة، حرصنا على أن يجسد تصميم القمصان أهداف النادي والارتقاء كعلامة عالمية في كرة القدم. ومن خلال شراكتنا، نهدف إلى دعم إستراتيجية النادي لتعزيز إمكانية المشاركة في الرياضة ورعاية المواهب الناشئة في جميع أنحاء البلاد. احتفالاً بالتواصل العميق بين الثقافة السعودية وكرة القدم، نأمل أن يتم ارتداء هذه التشكيلة بفخر هائل من قبل اللاعبين والمشجعين على حد سواء داخل الملعب وخارجه."

وقال المدير التنفيذي لنادي النصر لكرة القدم، غيدو فينغا: "إن نادي النصر فخور للغاية بإطلاق هذا الطقم الجديد مع أديداس، وهو تعاون لا يكرم فقط التاريخ الغني وإرث نادينا فقط، بل ويضع النصر على الخريطة كعلامة عالمية. يجسد هذا الطقم تفانينا للتميز ورؤيتنا للمستقبل التي توحد مشجعينا الأوفياء حول العالم."

من خلال إدراكها للإمكانيات الهائلة لنشاط الألعاب الإلكترونية في السعودية، قدمت أديداس قميص النادي الأساسي الجديد على لعبة Roblox، المنصة الغامرة الرائدة. يسمح ذلك للمشجعين بشراء القميص كقطعة رقمية يمكن ارتداؤها داخل المنصة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمشجعين رؤية القميص الجديد خلال كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2024 في متجر أديداس في الرياض بارك مول والذي سيتم عرضه على شخصية من لعبة Roblox بحجم كبير. يستمر هذا الإصدار في تعزيز رحلة أديداس المبتكرة على Roblox، بعد إطلاق متجر أديداس Outfit Creator عام 2023 الذي يوفر ملابس رقمية مرخصة وألبسة مفصلة لأكثر من 79.5 مليون مستخدم نشط يوميًا. مع هذا الإصدار الأول، تعزز أديداس من دورها القيادي من خلال توفير طرق مبتكرة للمشجعين للتقرب أكثر من أندية كرة القدم.

سيصبح القميص الأساسي متوفر على adidas.com ومتاجر أديداس ابتداءً من 9 أغسطس.