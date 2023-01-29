أدلى جديدة تظهر .. الإفراج عن ألفيش قد يكون بعد شهر!

النجم البرازيلي قد يكون طليقًا خلال أسابيع!

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى إمكانية الإفراج عن البرازيلي دانييل ألفيش نجم برشلونة السابق من الحبس في خلال شهر.

جاء هذا بحسب ما ذكر صحيفة "إل موندو"، والتي أكدت أن محامي اللاعب واثق في قدرته على إخراجه وإثبات برائته في الأسابيع المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن المحامي وصل لأدلة جديدة تدعم رواية ألفيش التي أكد فيها أنه لم يعتد على السيدة التي قدمت الشكوى في حقه، إنما مارسا الجنس بالتراضي.

وكان اللاعب قد قدم عدة اعترافات متناقضة سابقًا، وبرر محاميه ذلك برغبته في إخفاء الأمر عن زوجته العارضة الإسبانية جوانا سانز.

جدير بالذكر أن ألفيش يتواجد الآن في الحجز، ومن المنتظر أن يتم الاستئناف على قرار حبسه خلال شهر من الآن بحسب ما ذكرت الصحيفة.