أخيرًا.. نوري يتعافى من آثار الغيبوبة

تطورات حالة نورى الصحية

ذكرت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، أن عبد الحق نوري، لاعب فريق أياكس السابق قد بدأ التعافي من أثار السكتة القلبية التي تعرض لها عام 2017.

وتعرض نوري لسكتة قلبية في عام 2017 بعد مباراة ودية لفريقه أياكس ودخل في غيبوبة استيقظ منها بعد عامين وتسعة أشهر.

وقال شقيق اللاعب في تصريح للصحافة الهولندية نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو": "منذ أن كان في المنزل أصبح أفضل بكثير من ذي قبل في المستشفى".

وأضاف: " نورى يعلم أنه في منزله محاطاً بأسرته".

وكان نوري يبلغ من العمر 20 عامًا عندما أصيب بسكتة قلبية في الدقيقة 72 من المباراة الودية لفريقه أياكس ضد فيردر بريمن في النمسا، وعلى الرغم من أنه استيقظ من الغيبوبة بعد ثلاث سنوات تقريبًا إلا أنه لم يتعاف أبدًا بسبب الأضرار الجسيمة التي أصيب بها وأثرت على دماغه.

وخلال مونديال قطر أهدى المنتخب المغربي تكريمًا لنوري بعد فوزهم على إسبانيا بصورة تظهر اللاعبين حاملين قميص نوري رقم 34 الذي لعب به.