أخيرًا.. الموافقة النهائية على مشروع إسباي برشلونة

ما هو مشروع إسباي برشلونة؟

كشفت تقارير صحفية اليوم السبت، عن حصول نادي برشلونة رسميًا على موافقة نهائية من المستثمرين لتمويل مشروع إسباي مقابل 1500 مليون يورو.

المشروع يستهدف تطوير ملعب الكامب نو وتطوير قاعة بالاوبلوجرانا وهي قاعة ألعاب الصالات التابعة للنادي،.وأيضًا تطوير ملعب يوهان كرويف الملعب البديل لنادي برشلونة، بالإضافة لتطوير منشأة كامبوس برشلونة.

ووفقًا لصحيفة "لا فانجارديا" سيتم اتباع الجدول الزمني المقدم من إدارة برشلونة ودون تجاوز الموعد النهائي المحدد في 31 مارس القادم، وتمت قيادة التمويل من قبل بنك جولدمان ساكس الأمريكي بالإضافة إلى مشاركة شركة جب مورجان.

وأوضحت الصحيفة أنه تم منح شركة البناء "ليماك" مقابل 960 مليون يورو لأعمال إعادة تصميم ستاد الكامب نو لم تكن محل إعجاب الدائنين المستقبليين نظرًا لقلة خبرتهم في ملاعب كرة القدم بهذا الحجم.

وسيتم استلام 1500 مليون يورو من قبل نادي برشلونة في أقسام مختلفة وسيذهب جزء من هذا الرقم مباشرة لسداد الائتمان البالغ حوالي 180 مليون يورو الذي قدمه البنك للأعمال والهدم الأخير للطبقة الثالثة في كامب نو.

ومن الواضح أن هذين الإجراءين يشكلان جزء كبير من المشروع ككل وتكلفته الإجمالية.

وتشير الصحيفة، أن فائدة التمويل تقترب من 6٪ وأن صلاحيتها ستبقى بحد أقصى 26 عامًا وبنفس الطريقة يصر بعض مديري نادي برشلونة على دمج إمكانية إعادة تمويل جزء من القرض ابتداءً من العامين الخامس والسابع بهدف الاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة إذا كان السياق المالي يسمح بذلك.