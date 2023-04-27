أخيرًا رأف بحال الهلال! .. قرار جديد بعد تحديد موعد نهائي كأس الملك

زهيرة عادل
|
Mohammed Jahfali - hilal 2023Al Hilal Twitter
ألعابالهلالضمكدوري روشن السعوديكأس خادم الحرمين الشريفينالوحدة

تقرر أن يقام نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين الهلال والوحدة في 12 من مايو الجاري، وهنا كانت مشكلة الزعيم

Shahid NEW 1920 x 300 March 2023shahid

يبدو أن اتحاد الكرة السعودي أدرك أنه لا يمكن الضغط على الهلال أكثر من ذلك، بشأن جدولة مبارياته في دوري روشن السعودي!

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

اتحاد القدم أعلن اليوم الخميس، تحديد يوم 12 من مايو المقبل، موعدًا لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين الهلال والوحدة بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط" فإن لجنة المسابقات التابعة لرابطة الدوري السعودي تتجه لتأجيل مواجهة الهلال وضمك، ضمن الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي، المقرر إقامتها في العاشر من مايو المقبل، كونها تسبق نهائي كأس الملك بـ48 ساعة فقط.

وأوضحت الصحيفة أن يوم 19 مايو موعد مقترح بشكل مبدئي، لإقامة مواجهة ضمك به.

وحال تأجيل المباراة بالفعل، سيكون اتحاد القدم قد رأف أخيرًا بحال الزعيم، في ظل ضغط مباريات خلال أبريل الجاري، رغم ارتباطه بنهائي دوري أبطال آسيا في 29 من الشهر الجاري والسادس من مايو المقبل.

Shahid NEW 1920 x 720 March 2023Shahid

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

416159 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 31%كريم بنزيما
  • 34%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 11%روبرت ليفاندوفسكي
  • 12%كيليان مبابي
  • 8%فيكتور أوسيمين
416159 الأصوات

اختيارات المحررين