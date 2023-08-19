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أخيرًا توصلا لاتفاق .. النصر ينهي أزمة "الخلاف المالي" لضم أوتافيو!

أحمد رفعت
Otavio PortoGetty Images
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النجم البرازيلي في طريقه للانتقال إلى النصر

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يبدو أن نادي النصر أصبح على أعتاب الإعلان عن ضم النجم البرازيلي أوتافيو لاعب بورتو البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوفه.

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النصر نجح في حسم التعاقد مع 4 صفقات عالمية، وهي: "البرازيلي أليكس تيليس، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، الإيفواري سيكو فوفانا، السنغالي ساديو ماني".

وكشف الصحفي فابريزيو رومانو عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، تغريدة يؤكد خلالها على أن أوتافيو أصبح في طريقه إلى النصر، بعد التوصل لاتفاق بين النادي السعودي وبورتو.

وجاء نص تغريدة رومانو كالآتي: "أوتافيو ينتقل إلى النصر، وتم التوصل لاتفاق بين النصر وبورتو على مبلغ 60 مليون يورو، قيمة الصفقة، حيث سيتم سدادها على أقساط مختلفة، وتبقى فقط تحديد تفاصيل العقد وموعد السفر والكشف الطبي".

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كما أكدت صحيفة "أبولا" البرتغالية، على أن أوتافيو سينتقل إلى النصر، بعد مباراة فريقه أمام فارينس بالدوري البرتغالي يوم الأحد، حيث تم التوصل لاتفاق بشأن الخلافات المالية بين النصر وبورتو، بعدما كان الأخير لديه إصرار على الحصول على قيمة الصفقة دفعة واحدة، ولكن تم الاتفاق على تقسيط المبلغ.

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  • 13195روبرتو فيرمينو
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  • 29244صفقة أخرى
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