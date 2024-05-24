أخيرًا .. برشلونة يطلق رصاصة الرحمة على تشافي بقرار رسمي

اجتماع "جوان جامبر" حسم كل شيء

أنهى نادي برشلونة الإسباني الجدل تمامًا حول مستقبل المدرب تشافي هيرنانديز، بإعلان رحيله عن الفريق بعد نهاية هذا الموسم.

تشافي سبق أن أعلن رحيله عن النادي الكتالوني خلال هذا الموسم، قبل أن يتراجع ويعلن البقاء، ولكن الأوضاع توترت مع مجلس الإدارة بسبب حديثه عن الأزمة المالية وصعوبة المنافسة مع ريال مدريد.

الموقع الرسمي لبرشلونة أكد أن الرئيس جوان لابورتا أبلغ تشافي بعد ظهر اليوم، الجمعة، أنه لن يستمر كمدرب للفريق الأول في موسم 2024/2025.

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وجاء هذا القرار بعد الاجتماع الذي جرى في مدينة جوان جامبر الرياضية، وحضره نائب الرئيس رافا يوستي، والمدير الرياضي أندرسون لويس دي سوزا وديكو المدير الرياضي، بالإضافة لمساعدي تشافي وهما أوسكار هيرنانديز وسيرجيو أليجري.

وقام النادي في بيان رسمي بتوجيه الشكر لتشافي على عمله، والفترة التي قضاها مع الفريق الكتالوني كلاعب ومدرب، مشيرًا إلى توليه مهمة تدريب الفريق يوم الأحد القادم أمام إشبيلية، وهو الظهور الأخير له على دكة البدلاء كمدرب للبرسا.

وأشار النادي في نهاية بيانه إلى أنه سيعلن قريبًا عن الهيكل الجديد للفريق الأول، وسط توقعات بكافة الصحف الإسبانية، حول قدوم الألماني هانز فليك خلفًا لتشافي.