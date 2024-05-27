"أخضر يا لون الشجر" .. مدير رابطة الأهلي يكشف حقيقة سرقة الألحان ويرد بقوة على "مكبرات" الهلال!

مدير الرابطة: لم نتخلّ عن الأهلي بعد الهبوط..

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كشف بدر تركستاني، مدير إدارة رابطة المشجعين بالنادي الأهلي، عن حقيقة اتهامهم بسرقة الألحان، فيما يتعلق بأهزوجة "أخضر يا لون الشجر"، حيث تشابه اللحن مع أغنية "لأكتب على أوراق الشجر" للفنان الراحل فريد الأطرش.

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وقال تركستاني، عبر برنامج "رياضة سكوب"، "الشجرة المثمرة دومًا ما تُرمى، والقانون والنظام سمح لنا باقتباس عدد من الموازير، هناك العديد من الأهازيج التي وصلت أصداؤها لكافة أنحاء العالم، تعود إلى الأهلي، مثل (شكون انتوما)، أهازيج أهلاوية خالصة حققت نجاحًا، وأصبحت تتردد في جميع الملاعب الخليجية والعربية.

وأضاف "بالنسبة للفلكلور الشعبي، عندما تقتبس أحد الألحان العظيمة للفنان فريد الأطرش، ونحن قدرنا أن نحولها لأهزوجة رياضية، تتكلم عن الحضور بدلًا من الهجر، واليوم يتكلم عنها الوطن العربي والخليج".

من ناحية أخرى، قال تركستاني أن الرابطة تتواصل مع رابطة دوري روشن ووزارة الرياضة، مطالبًا بوضع نظام صريح يُطبق على كافة الأندية، وفي مباراتنا أمام الهلال في الدور الأول، التي كانت آخر مباراة على ملعب الملك فهد، سمُح للمنافس بـ5 مكبرات صوت، في حين سُمح لنا بمكبر صوت واحد، ورغم ذلك كان صوتنا طاغٍ في المباراة".

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وكشف تركستاني على حقيقة التخلي عن الأهلي، بعد هبوط الفريق إلى دوري يلو للدرجة الأولى، في موسم 2022-2023، قائلًا "كنا نقف بجانب الأهلي بعد حدوث الكارثة، حضرنا واستشعرنا المرحلة ولم ننتظر المقابل من أحد، ولكن في هذه الحقبة الصعبة، تركنا العمل بشكل رسمي، ولكن لم نترك المدرج، وكان اعتراضنا أننا كنا نشاهد النادي يتجه نحو الهاوية، دون التحرك من الجهة المسيرة، وتحدثنا مع مسيري النادي بأن الوضع لا يطمئن، وفي وجود الصائغ وما بعده من إدارات مختلفة قادت الأهلي للهاوية".

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