"أخرق، توقف والعب فقط".. نجم فرنسا يفتح النار على كيليان مبابي!

هجوم عنيف على كيليان مبابي!

انتقد كريستوف دوجاري نجم منتخب فرنسا السابق نادي باريس سان جيرمان وكيليان مبابي نجم الفريق لبيانه الغاضب من الفيديو الترويجي الذي أصدره النادي مؤخرًا.

مبابي نشر مؤخرًا بيانًا رسميًا معترضًا على استخدام صورته في أحد الفيديوهات الترويجية للتذاكر الموسمية الخاصة بالموسم القادم.

وقال دوجاري عبر شبكة "RMC Sport" الفرنسية معلقًا على بيان مبابي: "سئمت من هذه التصرفات كان ينبغي على النادي تحذيره، هل يرى أن رسالة على شبكات التواصل الاجتماعي أفضل من الاتصال بشكل مباشر بمجلس الإدارة وحل الأمر داخليًا؟".

وأضاف: "هل يعتقد أننا سنلقي اللوم على رجل قام بإعلان؟ بينما هم يخسرون المباريات في الوقت الذي يتقاضون فيه رواتب جنونية دون أن يظهروا أنهم يستحقونها على أرض الملعب، لقد صنع فضيحة بسبب إعلان".

وأتم: "يريد أن يعتني بكل شيء! التسويق والتواصل يختار المدير الرياضي ويختار اللاعبين الذين يريد اللعب معهم، أوقول له قف! العب كرة القدم! كان بإمكان مبابي الاتصال برئيسه بدلاً من إرسال رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي والتي ستنتشر حول العالم، مما يدل على سيطرة قسم التسويق الخاص به، إنها عرض من طفل أخرق".