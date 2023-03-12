أخذوا الريسيفرات! منزل محمد صلاح يتعرض للسرقة

سرقة فيلا محمد صلاح في مصر!

تعرضت فيلا محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر للسرقة، وتعمل أجهزة الأمن على التوصل للجناة في الوقت الحالي.

وكشفت العديد من وسائل الإعلام المصرية أن الفيلا الخاصة بنجم الفراعنة الواقعة في منطقة التجمع الأول تعرضت للسرقة، بينما يعمل الأمن المصري على التحقيق في الواقعة ومعرفة حقيقة الحادث.

وبحسب التقارير فإن ابن خال مهاجم ليفربول اكتشف سرقة الفيلا عندما كان يمر عليها ولاحظ وجود أحد الشبابيك مفتوحة، وعند دخوله وجد أحد الغرف في حالة من البعثرة مع وجود اختفاء بعض الأشياء مثل "ريسيفارات تليفزيون" أجهزة استقبال الإشارة الهوائية.

ويعمل الأمن في الوقت الحالي على تقصي الأمر، حيث يتم استجواب أفراد الأمن المكلفين بتأمين المكان، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة للمكان، مع تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

يذكر أن صلاح يمر بمستوى متذبذب مع فريقه هذا الموسم، حيث سجل 22 هدفًا وصنع 11 آخرين في 38 مباراة وهي أرقام أقل مما تعود عليه صلاح منذ انضمامه إلى الريدز، وبالرغم من ذلك أصبح هداف ليفربول في الدوري الإنجليزي ب129 هدفًا في 206 مباراة.