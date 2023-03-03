حكم الكلاسيكو يعترف بالخطأ بأحقية الطرد لمهاجم ريال مدريد!

رصدت بعض الكاميرات بملعب سانتياجو برنابيو، حكم مباراة الكلاسيكو بالأمس، وهو يوضح خطأ مهاجم ريال مدريد الذي استحق الطرد.

وفاز برشلونة بمباراة الكلاسيكو، في نصف نهائي كأس الملك، بهدف وحيد، سجله إيدير ميليتاو في مرماه بالخطأ، في الدقيقة 26.

وتم رصد حكم المباراة، الإسباني مونويرا مونتيرو، وهو يوضح لمدافع ريال مدريد ميليتاو، خطأ البرازيلي فينسيوس جورنيور، وهو يقوم بعرقلة دي يونج بشكل واضح.

حيث تم توضيح حركة شفاة الحكم الإسباني وهو يقول:" إيدير .. إيدير، اسمعني إنه يأخذه، حسنًا؟ يأخذه من رقبته ويلقيه أرضًا".

مقطع الفيديو أثار جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، مما جعل بعض وسائل الاعلام تتساءل "هل تقصد أنها بطاقة حمراء؟"

ويلتقي برشلونة وريال مدريد في مباراة الإياب، في الخامس من أبريل المقبل، بنصف نهائي كأس الملك.