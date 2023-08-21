أخبروها بعد الاحتفالات .. نجمة إسبانيا ورسالة مؤثرة بعد وفاة والدها

نجمة نهائي كأس العالم للسيدات عاشت يومًا على طرفي النقيض بعد علمها بوفاة والدها..

عاشت أولجا كارمونا نجمة منتخب إسبانيا للسيدات يومًا متناقضًا، بعدما علمت بوفاة والدها بعد ساعات من تسجيل هدف الفوز التاريخي لبلادها على حساب إنجلترا في نهائي كأس العالم للسيدات 2023.

مدافعة ريال مدريد سجلت الهدف الوحيد في نهائي كأس العالم 2023، لتمنح منتخب سيدات إسبانيا اللقب الأول في تاريخه بالبطولة.

الاتحاد الإسباني لكرة القدم أصدر بيانًا للإعلان عن وفاة والد أولجا كارمونا بعد ساعات من المباراة النهائية، لكن التقارير تشير إلى أن الوفاة حدثت قبل انطلاق المباراة، وأن الاتحاد الإسباني فضل عدم إخبار اللاعبات بالأمر.

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وجاء في الاتحاد الإسباني لكرة القدم: "يأسف الاتحاد بشدة لإعلان وفاة والد أولجا كارمونا، علمت اللاعبة النبأ المحزن بعد انتهاء نهائي كأس العالم، نرسل أحضاننا الصادقة إلى أولجا وعائلتها في وقت ألم عميق، نحن نحبك يا أولجا، أنت بالفعل في تاريخ كرة القدم الإسبانية".

ومن جانبها نشرت كارمونا رسالة عبر حسابها على منصة "X" للتواصل الاجتماعي بعدما علمت بوفاة والدها: "دون أن أعرف ذلك كان لدي ذلك الشعور قبل بدء المباراة، أعلم أنك منحتني القوة لتحقيق شيء فريد، أعلم أنك كنت تشاهدني الليلة وأنك فخور بي، ارقد بسلام يا أبي".

وحسب صحيفة "ماركا"، فقد علمت كارمونا بنبأ وفاة والدها وهي في طريقها إلى إسبانيا على متن الطائرة مع بقية زميلاتها في الفريق، حيث تم إبلاغها بالخبر بمجرد انتهاء المباراة والاحتفالات والظهور أمام وسائل الإعلام.