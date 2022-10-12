أخبار ريال مدريد: هازارد يرحل بالمجان .. ونيمار معروض على "الملكي"

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأربعاء 12 أكتوبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور ستتغير مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، توقف ريال مدريد عن البحث عن لاعبين جدد وأغلق سوق الانتقالات الصيفية دون إبرام صفقات أخرى.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التخطيط أكثر من أجل المستقبل، بعد أن اكتفى بإضافة عنصرين جديدين فقط على الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022:

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد مستعد للتخلص من البلجيكي إيدين هازارد بالمجان، بعد أن سئم فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي من تصرفات اللاعب.

ويرغب بيريز في التخلص من الراتب الباهظ الذي يحصل عليه هازارد دون أن يقدم أي إضافة تذكر للنادي الملكي.

التقرير أشار إلى أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد يفكر في عدم منح هازارد أي فرص جديدة بعد الأداء المخيب الذي قدمه أمام شاختار الأوكراني في دوري أبطال أوروبا.

التقرير أكد أن إدارة ريال مدريد غاضبة للغاية من هازارد بعد عودته إلى أسلوب اللامبالاة وعدم الاكتراث لحالته البدنية في الآونة الأخيرة.

صحيفة "إل ناسيونال" كشفت أن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد طلب من إدارة النادي بيع ألفارو أودريوزولا ظهير الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وأكد التقرير أن أنشيلوتي غاضب للغاية من أسلوب أودريوزولا خلال التدريبات وفي غرفة الملابس.

وينوي ريال مدريد بيع الظهير الأيمن في صفقة بقيمة عشرة ملايين يورو فقط.

صحيفة "Fichajes" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد يراقب مسيرة تشابي ألونسو التدريبية عن كثب، ويضعه ضمن خيارات تدريب النادي الملكي في المستقبل.

وتولى تشابي ألونسو، نجم ريال مدريد السابق، تدريب نادي باير ليفركوزن الألماني مؤخرًا، ويُنظر إليه على أنه أحد المدربين الواعدين على الساحة الأوروبية.

أنشيلوتي أكد مؤخرًا أنه سيعتزل التدريب بعد نهاية فترته الحالية مع ريال مدريد، ويعد تشابي ألونسو أحد أفضل الخيارات المستقبلية التي يفكر فيها ريال مدريد.

صحيفة "إل ناسيونال" أكدت أن ريال مدريد أمام فرصة قد لا تتكرر من أجل التعاقد مع البرازيلي نيمار نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الشتوية.

التقارير تشير إلى أن نيمار ليس سعيدًا بوضعه الحالي في باريس سان جيرمان، ومعاملة المدرب كريستوف جالتييه معه.

وينوي باريس سان جيرمان التخلص من نيمار عبر عرضه على ريال مدريد، وستعتمد الصفقة في المقام الأول على موافقة فلورنتينو بيريز.