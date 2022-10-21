أخبار ريال مدريد: متابعة لنجم نابولي وحقيقة رحيل توني كروس

تعرف على أخبار ريال مدريد يوم الجمعة 21 أكتوبر 2022، وما هو أبرز ما يدور داخل البيت الملكي وأخبار الصفقات والانتقالات المرتبطة بالفريق؟

حالة من النشوة يمر بها ريال مدريد الذي يبدأ بداية رائعة في الدوري الإسباني وتصل السعادة لقمتها بعد الفوز على برشلونة في الكلاسيكو.

على هامش تلك الحالة تثار قضايا متعددة لها علاقة بريال مدريد، بدءًا من اشتعال الخلاف مجددًا بين كيليان مبابي وباريس سان جيرمان وتلويحه بالرحيل.

مبابي هو الاسم الأكثر ارتباطًا بريال مدريد خلال السنوات الأخيرة لكن في كل مرة تكون الصفقة فيها على وشك الإتمام يحدث شيء يجعل الأمور تتراجع.

اسم ريال مدريد ورد أيضًا في ملف نيمار ومحاكمته في برشلونة فيما بات يعرف إعلاميًا بقضية "نيمار 2" إذ بدأت الصحف الكتالونية تشير إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وراء إعادة فتح هذا الملف.

كذلك فإن نيمار نفسه طالب بمركز أفضل من المركز الثامن للاعب ريال مدريد فينيسيوس جونيور في جوائز الكرة الذهبية، مشيرًا إلى أنه على الأقل يجب أن يكون من أفضل 3 لاعبين.

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في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر أخبار ريال مدريد وما هي الصفقات التي تدور في محيط النادي الملكي وآخر الكواليس من داخل معقل الميرينجي.

أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 21 أكتوبر 2022

تشيلسي ينافس ريال مدريد على ضم بيلينجهام

ريال مدريد يتابع نجم نابولي

أنشيلوتي يوضح حقيقة رحيل توني كروس

يوفنتوس يسعى للتعاقد مع مدافع ريال مدريد الشاب

تشيلسي ينافس ريال مدريد على ضم بيلينجهام

قالت صحيفة "Evening Standard" البريطانية، إن نادي تشيلسي الإنجليزي يراقب جود بيلينجهام لاعب وسط بوروسيا دورتموند.

وأوضحت أن اللاعب يعتبر على رأس اهتمامات المالك الجديد للنادي تود بولي، وسط منافسة شرسة من ريال مدريد الذي يريد التعاقد مع اللاعب الإنجليزي في الصيف المقبل.

ريال مدريد يتابع نجم نابولي

كشفت تقارير صحفية عن اهتمام ريال مدريد، بالتعاقد مع خفيتشا كفاراتسخيليا، نجم نابولي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب ما ذكره تقرير موقع " 90min" فإن إدارة الميرينجي، تتابع اللاعب الجورجي، وتريد أن تدخل في سباق التعاقد معه، وسط منافسة من مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

أنشيلوتي يوضح حقيقة رحيل توني كروس

أوضح كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، حقيقة الأنباء التي تم تداولها حول احتمال رحيل توني كروس، لاعب الفريق.

وأكد أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه أمام إشبيلية بالدوري الإسباني، أن اللاعب الألماني سيجدد عقده ويستمر مع الميرينجي.

يوفنتوس يسعى للتعاقد مع مدافع ريال مدريد الشاب

أكدت تقارير صحفية عن رغبة يوفنتوس، في التعاقد مع رافا مارين، مدافع ريال مدريد الشاب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "توتو ميركاتو" فإن يوفنتوس يسعى للتعاقد مع مع اللاعب صاحب الـ 20 عامًا، ولكن يأمل في تخفيض الشرط الجزائي الموجود في عقده والبالغ 30 مليون يورو.