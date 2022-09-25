أخبار ريال مدريد: مانشستر سيتي الأقرب لضم بيلينجهام .. وآرسنال فقد فرصة ضم فالفيردي

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأحد 25 سبتمبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور ستتغير مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، يبدو أن ريال مدريد قد توقف عن البحث عن لاعبين جدد وأغلق سوق الانتقالات الصيفية دون إبرام صفقات أخرى.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التخطيط أكثر من أجل المستقبل، بعد أن اكتفى بإضافة عنصرين جديدين فقط على الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأحد 25 سبتمبر 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 25 سبتمبر 2022:

صحيفة "ذا صن" الإنجليزية كشفت أن مانشستر سيتي واثق في الفوز بسباق التعاقد مع الإنجليزي جود بيلينجهام نجم بوروسيا دورتموند الألماني.

ويتصارع ريال مدريد مع مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول من أجل الظفر بخدمات بيلينجهام، لكن يبدو أن بطل الدوري الإنجليزي هو الأقرب لضم اللاعب.

وحسب التقرير، فإن إرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي يلعب دورًا في العملية، ويحاول إقناع بيلينجهام بالانتقال إلى ملعب "الاتحاد".

صحيفة "إل ديسماركي" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد يظهر اهتمامًا بالغًا بالتعاقد مع يوسوفا موكوكو مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني.

موكوكو، البالغ من العمر 17 عامًا، ينتهي عقده مع بوروسيا دورتموند في صيف 2023، وهو ما يحفز ريال مدريد من أجل التحرك سريعًا لضمه.

وإلى جانب ريال مدريد، أظهرت أندية بايرن ميونخ، وباريس سان جيرمان، ومانشستر يونايتد اهتمامًا بالتعاقد مع موكوكو.

صحيفة "Fichajes" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد يراقب عن كثب وضع السلوفاكي ميلان شكرينيار مدافع نادي إنتر الإيطالي.

عقد شكرينيار مع إنتر ينتهي في صيف 2023، وهو على رادار أتلتيكو مدريد أيضًا، وسط رغبة كذلك من "النيراتزوري" في تجديد عقده.

يعد الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي أحد أبرز لاعبي خط الوسط في أوروبا حاليًا، على الرغم من أنه كان قريبًا قبل عدة أعوام من الانتقال إلى آرسنال الإنجليزي.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن فالفيردي قضى عدة أيام في مركز تدريبات آرسنال في ديسمبر 2014، وتدرب مع الفريق الأول وفريق تحت 23 عامًا في "الجانرز".

وبعد أن توصل الطرفان لاتفاق شفهي، تدخل ريال مدريد في نهاية المطاف وخطف توقيع فالفيردي.