أخبار ريال مدريد: أبواب الميركاتو تنفتح للملكي.. ومواهب كروس خارج الملعب

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الجمعة 28 أكتوبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للملكي في الميركاتو؟

رغم هزيمته الأخيرة غير المؤثرة على مساره في دوري أبطال أوروبا، يطمح ريال مدريد للرد بقوة من خلال مباراته المقبلة في الدوري الإسباني ضد جيرونا.

قبل هذا تلقى ريال مدريد أنباء سارة بتجنيس نجميه البرازيليين رودريجو جويس وإيدير ميليتاو، ما فتح الباب أمام عدد من الأهداف غير الأوروبية التي يستطيع ريال مدريد الآن إبرام تعاقدات معها.

كارلو أنشيلوتي سيخطط بالتأكيد لحسم صفقتين واستغلال هذين المكانين، المدرب الخبير يدرك جيدًا أن تدعيمًا في الشتاء أو الصيف المقبلين سيحمل الكثير لريال مدريد.

في التقرير التالي نستعرض لكم آخر الأخبار المتعلقة بريال مدريد والصفقات التي يريد ضمها وآخر أنباء الملكي قبل مباراته المقبلة في الدوري الإسباني.

أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 28 أكتوبر 2022 "28-10-2022"

حسنًا، الكثيرون سيتحدثون عن جودته الكبيرة داخل أرض الملعب وعن إنجازاته الكثيرة مع منتخب ألمانيا، ريال مدريد أو بايرن ميونيخ

لكن توني كروس يملك موهبة كبيرة أيضًا في قصف الجبهات، فهو شخص مباشر جدًا في كلامه ولا يعرف لغة الخشب

والأمر كلّفه أحيانًا الهجوم حتى على زملائه في الفريق، وجعل البعض يُلقبونه بـ"زلاتان الجديد"، فمن أبرز ضحاياه يا تُرى؟!

أنباء سارة تلقاها نادي ريال مدريد الإسباني، بعد حصول جناح الفريق رودريجو على الجنسية الإسبانية ليجمع بينها وجنسيته الأصلية البرازيلية.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك بل حصل أيضًا زميله إيدير ميليتاو على الجنسية الإسبانية، ليصبح ريال من دون أي لاعبين أجانب من خارج الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وجاء ذلك وفقًا لما أكدته العديد من التقارير الإسبانية من "كادينا كوبي" و "ريليفو" ليستمر ريال في تقليص عدد اللاعبين الأجانب بالفريق، بعد حصول فينيسيوس جونيور على جواز سفر إسباني في سبتمبر الماضي.

بعد حصول كل من رودريجو جويس وإيدير ميليتاو على الجنسية الإسبانية وتفريغ مكانيهما للاعبين محتملين من خارج الاتحاد الأوروبي، يستطيع ريال مدريد أن يتحرك لجلب اثنين من اللاعبين الذين يهتم بهم وذلك خلال الميركاتو الشتوي في يناير أو بالانتظار للصيف المقبل، صحيفة "ماركا" الإسبانية المقربة من ريال مدريد سلطت الضوء على أهم 15 اسمًا يطمح ريال مدريد في الحصول على توقيعهم بالميركاتو من خارج الاتحاد الأوروبي وعلى رأسهم بالطبع الملك المصري محمد صلاح.