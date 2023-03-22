أخبار ريال مدريد اليوم: نجم سيلتا فيجو متمسك بالملكي .. وإيدرسون يقرب كارلو أنشيلوتي من البرازيل

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات اليوم الأربعاء 22 مارس 2023، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور تغيرت مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، توقف ريال مدريد عن البحث عن لاعبين جدد وأغلق سوق الانتقالات الصيفية دون إبرام صفقات أخرى.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التخطيط أكثر من أجل المستقبل، بعد أن اكتفى بإضافة عنصرين جديدين فقط على الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأربعاء 22 مارس 2023 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 22 مارس 2023:

محطة "Onda Cero" الإذاعية الإسبانية أكدت أن جابري فيجا نجم وسط نادي سيلتا فيجو يريد فقط الذهاب إلى ريال مدريد.

التقرير أكد أن لاعب الوسط الشاب أخبر عائلته برغبته في ارتداء قميص النادي الملكي في الموسم المقبل، مفضلًا ريال مدريد على عروض إنجليزية.

عقد فيجا مع سيلتا فيجو يتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 40 مليون يورو، لكن من غير المتوقع أن يدفع ريال مدريد هذا المبلغ للتوقيع معه.

شبكة "كادينا سير" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد يبحث بالفعل عن مهاجم جديد، ويوجد حالة من الهوس في إدارة النادي الملكي للتوقيع مع لاعب يمكنه العمل مع كريم بنزيما.

التقرير أشار إلى أن ريال مدريد مستعد لدفع مبلغ يتجاوز 100 مليون يورو للتوقيع مع مهاجم جديد، لكن دون الكشف عن هوية اللاعب الذي يريده النادي الملكي.

موقع "Relevo" الإسبانية أكد أن ريال مدريد قرر دخول سباق التعاقد مع البرتغالي برناردو سيلفا نجم وسط نادي مانشستر سيتي.

ريال مدريد سينظم إلى مجموعة الأندية الراغبة في ضم البرتغالي الدولي، والتي يأتي برشلونة وباريس سان جيرمان على رأسها.

ومع سعي برناردو سيلفا لخوض تجربة جديدة في الصيف المقبل، فإن ريال مدريد قرر أن يدخل السباق ومحاولة خطف اللاعب.

خرج إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي ومنتخب البرازيل بعدد من التصريحات لوسائل الإعلام في بلاده، تحدث خلالها عن احتمالية تدريب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد للسيليساو.

وقال إيدرسون: "أنشيلوتي مدرباً للبرازيل؟ لقد ناقشت الأمر مع كاسيميرو وفينيسيوس وميليتاو، أخبروني أنه رجل استثنائي والجميع يحبه وهو ناجح للغاية، سنرى في المستقبل القريب ما إذا كان سيكون متواجدًا في المنتخب أو لا".

وأضاف الحارس البرازيلي مازحًا: "هناك احتمال كبير أن يصبح كارلو أنشيلوتي المدرب الجديد للبرازيل قريبًا، سنحاول إقصاء ريال مدريد من دوري الأبطال حتى يتمكن أنشيلوتي من القدوم إلى البرازيل بأسرع ما يمكن".

ويأتي ذلك في إطار احتمالية مواجهة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، إذا ما نجحا في تجاوز تشيلسي وبايرن ميونخ على الترتيب في دور الثمانية.