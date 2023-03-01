أخبار ريال مدريد اليوم: نجم بنفيكا لتعزيز الدفاع .. وروميلو لوكاكو يحلم بالملكي

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات اليوم الأربعاء 1 مارس 2023، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور تغيرت مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، توقف ريال مدريد عن البحث عن لاعبين جدد وأغلق سوق الانتقالات الصيفية دون إبرام صفقات أخرى.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التخطيط أكثر من أجل المستقبل، بعد أن اكتفى بإضافة عنصرين جديدين فقط على الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأربعاء 1 مارس 2023 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 1 مارس 2023:

صحيفة "as" الإسبانية كشفت عن إعجاب ريال مدريد بالمدافع البرتغالي الشاب أنطونيو سيلفا لاعب نادي بنفيكا، والذي شارك مع منتخب بلاده في كأس العالم 2022.

ورغم التفكير في التعاقد مع الكرواتي يوشكو جفارديول، وتوصية لوكا مودريش للنادي بالتعاقد مع مواطنه، إلا أن ريال مدريد معجب جدًا بسيلفا.

ريال مدريد يرى أن سيلفا يعد من أهم المواهب في الدفاع في كرة القدم الأوروبية، كما أنه أصغر من جفارديول بثلاث سنوات، لكن العقبة ستكون في مطالب بنفيكا، الذي يريد 100 مليون يورو للتخلي عن مدافعه.

صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية أكدت أن نادي نابولي يسعى إلى تجديد عقد الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا نجم الفريق في أسرع وقت، لمنع انتقاله إلى ريال مدريد.

التقرير أشار إلى أن نابولي مستعد لرفع راتب كافاراتسخيليا من 1.2 مليون إلى 2.7 مليون يورو لإقناعه بالبقاء مع النادي.

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية زعمت أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد تواصل بالفعل مع الصربي دوشان فلاهوفيتش مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي لإقناعه بالانتقال إلى النادي الملكي في الصيف المقبل.

مستقبل فلاهوفيتش مع يوفنتوس غامض للغاية في الوقت الحالي، وريال مدريد مستعد للتعاقد مع الصربي لدعم خيارات الهجوم أكثر في الموسم القادم.

صحيفة "Fichajes" الإسبانية أكدت أن البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي الإنجليزي المعار في الموسم الحالي إلى إنتر الإيطالي مصمم بقوة على اللعب مع ريال مدريد في المستقبل.

ومع عدم وجود نية حاليًا لدى إنتر في تمديد إقامة لوكاكو، فإن البلجيكي الدولي من المقرر أن يعود إلى "ستامفورد بريدج" في الصيف المقبل.

ويتطلع ريال مدريد للتعاقد مع مهاجم في الصيف لتقديم الدعم لكريم بنزيما، ويذكر التقرير أن لوكاكو قد يكون مرشحًا محتملًا.