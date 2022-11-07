أخبار ريال مدريد اليوم: ليفربول ينضم لسباق موكوكو .. وخوف من خسارة بيلينجهام

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات اليوم الإثنين 7 نوفمبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور ستتغير مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، توقف ريال مدريد عن البحث عن لاعبين جدد وأغلق سوق الانتقالات الصيفية دون إبرام صفقات أخرى.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التخطيط أكثر من أجل المستقبل، بعد أن اكتفى بإضافة عنصرين جديدين فقط على الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الإثنين 7 نوفمبر 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 7 نوفمبر 2022:

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية انضمام نادي ليفربول الإنجليزي إلى سباق التعاقد مع يوسوفا موكوكو مهاجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

موكوكو أصبح أحد أبرز اللاعبين في بوروسيا دورتموند منذ رحيل إرلينج هالاند إلى مانشستر سيتي في الصيف الماضي، وتمكن من تسجيل ستة أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة خلال موسم 2022-23.

ويعد موكوكو هدفًا لعدد من الأندية الأوروبية الكبرى، وعلى رأسها ريال مدريد، خاصة وأن عقده مع بوروسيا دورتموند ينتهي في صيف 2023.

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أكدت أن نادي نيوكاسل الإنجليزي يحضر عرضًا بقيمة 20 مليون يورو لتقديمه إلى ريال مدريد للتعاقد مع البلجيكي إيدين هازارد خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

أيام البلجيكي الدولي في ريال مدريد تبدو معدودة، حيث لم يقدم الأداء المنتظر منه منذ الانضمام إلى "سانتياجو برنابيو" قادمًا من تشيلسي في صيف 2019.

ويحاول نيوكاسل يونايتد التفوق على أستون فيلا في سباق التعاقد مع هازارد، مع تزايد اهتمام الفريقين بالتعاقد مع البلجيكي.

الصحفي الإسباني سيرجيو سانتوس أكد أن ريال مدريد ينوي تقديم عرض لتجديد عقد لاعبه ماركو أسينسيو خلال فترة التوقف الخاصة بمنافسات كأس العالم 2022.

ريال مدريد يبدو على عجلة من أمره لتجديد عقد أسينسيو الذي ينتهي في صيف 2023، وذلك حتى يمنع الأندية المهتمة بخدماته من التقدم للتعاقد معه باتفاق مسبق في يناير المقبل.

صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت عن وجود مخاوف لدى إدارة ريال مدريد من إمكانية عدم النجاح في التعاقد مع الإنجليزي جود بيلينجهام نجم خط وسط نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

ريال مدريد يدرك جيدًا اهتمام عدد من الأندية الإنجليزية بالتعاقد مع بيلينجهام، وعلى رأسها ليفربول وتشيلسي، وهو ما قد يرفع سعر اللاعب.

التقرير أشار إلى أن ريال مدريد لا يريد الدخول في مزايدة من أجل التعاقد مع الإنجليزي، الذي قد تلعب رغبته في الانتقال إلى النادي الملكي دورًا من أجل إنجاح الصفقة.