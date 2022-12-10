أخبار ريال مدريد اليوم: لعنة فينيسيوس.. ومشاكل ألمانيا تطارد ألابا!

تعرف على آخر أخبار ريال مدريد اليوم السبت 10 ديسمبر 2022 وكافة الكواليس المتعلقة بالنادي الملكي.

كأس العالم هو محور كل شيء في العالم حاليًا حتى بين من لا يشجعون كرة القدم، وفي ظل هذه الأجواء فإن لاعبي ريال مدريد تلقى عليهم الأضواء بوضوح.

تألق لوكا مودريتش، والقط الذي مثل النحس لفينيسيوس جونيور، إضافة إلى مشكلات تحيط بالنجم دافيد ألابا لا علاقة لها بالمونديال، كل هذه أخبار لها علاقة بريال مدريد في الوقت الراهن.

في التقرير التالي من موقع "جول" نتعرف على أبرز أخبار ريال مدريد اليوم السبت 10 ديسمبر 2022 والكواليس المتعلقة بالنادي الملكي.

أخبار ريال مدريد اليوم 10 ديسمبر 2022 "10-12-2022"

من أحدث الشخصيات التي تم ربطها بخطة الانقلاب الفاشلة مؤخرًا في ألمانيا، طاهٍ ألماني شهير كانت ابنته صديقة لاعب ريال مدريد دافيد ألابا.

وقامت الشرطة الألمانية باعتقال 25 شخصًا عليهم شبهة في التورط بالأحداث، وارتفع عدد المشتبه بهم إلى 54 بحلول يوم الجمعة مع توقع مزيد من الاعتقالات.

وقالت صحيفة "دي بريسي" النمساوية اليومية نقلاً عن محققين إن فرانك هيبنر (62 عامًا) وهو أحد أشهر الطباخين في ألمانيا، كان أيضًا الطباخ الشخصي لهاينريش الثالث عشر أحد أمراء عائلة رويس الحاكمة سابقًا، وقالت إن هيبنر زود المجموعة بالمال وأواني الطبخ وعربة نقل ومولِّد للطوارئ.

لم يكن أحد يتوقع هذا الخروج المفاجئ للبرازيل من كأس العالم على يد كرواتيا، لا الجماهير ولا اللاعبون ولا حتى الخصوم.

الثقة وصلت مداها في تصريحات تيتي قبل المباراة، وكذلك نيمار أحد قادة الفريق والذي نشر شعار منتخب البرازيل وعليه 6 نجوم في إشارة إلى أن اللقب السادس للسامبا في كأس العالم بات مسألة وقت لا أكثر.

هناك لقطة حدثت في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة البرازيل وكرواتيا عادت للواجهة بقوة، وهي لقطة اقتحام قطة للمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة وإلقاء مسؤول المنتخب البرازيلي بها على الأرض أمام أنظار نجم الفريق فينيسيوس جونيور.