أخبار ريال مدريد اليوم: جواو فيليكس معروض على "الملكي" .. وعودة رونالدو

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور ستتغير مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، توقف ريال مدريد عن البحث عن لاعبين جدد وأغلق سوق الانتقالات الصيفية دون إبرام صفقات أخرى.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التخطيط أكثر من أجل المستقبل، بعد أن اكتفى بإضافة عنصرين جديدين فقط على الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022:

صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية كشفت عن وجود فرصة أمام ريال مدريد للتعاقد مع المهاجم البرتغالي الشاب جواو فيليكس نجم نادي أتلتيكو مدريد.

التقرير أكد أن جورج مينديش وكيل أعمال جواو فيليكس عرض اللاعب على ريال مدريد بعدما عبر المهاجم عن رغبته في مغادرة أتلتيكو مدريد.

ويأتي ذلك على الرغم من أن ريال مدريد، إذا ما قرر ضم جواو فيليكس، سيواجه منافسة قوية من أندية الدوري الإنجليزي الساعية إلى التعاقد مع اللاعب.

صحيفة "ديفينسا سنترال" أكدت أن إنتر الإيطالي انضم إلى سباق التعاقد مع البلجيكي إيدين هازارد جناح ريال مدريد.

الجناح البلجيكي لم يتمكن من ترك أي بصمة تذكر منذ انضمامه إلى ريال مدريد قادمًا من تشيلسي الإنجليزي في صيف 2019.

ولحسن حظ الأندية الراغبة في ضمه، فإن هازارد أظهر لمحات من مستواه القديم خلال منافسات كأس العالم 2022، ويبدو أن خروجه من ريال مدريد أصبح مسألة وقت.

يركز الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد على هدف واحد حاليًا، وهو محاولة تكرار الإنجازات التي حققها مع النادي في الموسم الماضي.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن أنشيلوتي سعيد بالوقت الذي يقضيه في ريال مدريد، ويفكر جديًا في تمديد عقده الذي ينتهي في صيف 2024.

ويأتي ذلك على الرغم من التقارير البرازيلية التي تحدثت عن رغبة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في أن يتولى أنشيلوتي مهمة تدريب "السيليساو" بعد رحيل تيتي عن منصبه في أعقاب توديع كأس العالم 2022 من ربع النهائي.

عاد البرتغالي كريستيانو رونالدو مرة أخرى إلى نادي ريال مدريد الإسباني، وذلك لخوض التدريبات في منشآت المدينة الرياضية للنادي الملكي.

رونالدو كان لاعبًا في صفوف ريال مدريد خلال الفترة من 2009 وحتى 2018، قبل الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي.

صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت أن رونالدو تدرب بشكل منفصل بعيدًا عن باقي لاعبي ريال مدريد، لكن تواجده كان مفاجأة بالنسبة إلى الكثيرين. (اقرأ التفاصيل)