أخبار ريال مدريد اليوم: جناح باير ليفركوزن على رادار الملكي .. والصراع يشتعل على نجم نابولي

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور تغيرت مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة ستتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، توقف ريال مدريد عن البحث عن لاعبين جدد وأغلق سوق الانتقالات الصيفية دون إبرام صفقات أخرى، ولم يقم بأي تعاقد في فترة الانتقالات الشتوية 2023.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التخطيط أكثر من أجل المستقبل، بعد أن اكتفى بإضافة عنصرين جديدين فقط.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الثلاثاء 2 مايو 2023 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023:

صحيفة "Fichajes" الإسبانية كشفت أن ريال مدريد يفكر في التحرك نحو التعاقد مع الفرنسي موسى ديابي جناح نادي باير ليفركوزن الألماني في الصيف المقبل، لتوفير عمق في خط الهجوم.

ديابي يقدم أداءً مثاليًا مع باير ليفركوزن في الموسم الحالي، ويعد واحدًا من أفضل الأجنحة في أوروبا، حيث سجل 14 هدفًا وقدم 10 تمريرات حاسمة.

وحسب التقرير، فإن ريال مدريد سيكون عليه التنافس مع باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد من أجل الحصول على خدمات ديابي.

كشف الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو المتخصص في أخبار سوق الانتقالات، عن تفاصيل عقد كروس الجديد مع ريال مدريد، مؤكدًا أن الألماني وقع بالفعل على العقد.

رومانو أكد أن عقد كروس الجديد مع النادي الملكي يمتد حتى يونيو 2024، ولا يتضمن العقد أي شروط إضافية أو بنود خاصة. (طالع التفاصيل)

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد قبل المؤتمر الصحفي لمواجهة ريال سوسييداد أن النادي الملكي بدأ البحث بالفعل عن مهاجم لخلافة الفرنسي كريم بنزيما.

وقال أنشيلوتي: "في المشروع المستقبلي لريال مدريد، علينا أن نتعاقد مع مهاجم".

وأضاف: "أقول ذلك لأن كريم بنزيما تقدم في العمر، على الرغم من أنه يقدم أداءً جيدًا للغاية، ولم يكن لدينا أي نوع من المشاكل مع ذلك".

صحيفة "Fichajes" أكدت أن تشيلسي الإنجليزي مهتم بالتعاقد مع الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا نجم نادي نابولي الإيطالي في الصيف المقبل.

ريال مدريد ارتبط خلال الفترة الماضية بالتعاقد مع الجناح الجورجي الشاب، لكن وفقًا للتقرير، سيتعين عليه الآن التنافس مع باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ وتشيلسي من أجل الحصول على توقيعه.