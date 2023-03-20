أخبار ريال مدريد اليوم: تشيلسي يتحرك للتعاقد مع فيديريكو فالفيردي .. وتحديد سعر فيكتور أوسيمين

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات اليوم الإثنين 20 مارس 2023، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور تغيرت مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، توقف ريال مدريد عن البحث عن لاعبين جدد وأغلق سوق الانتقالات الصيفية دون إبرام صفقات أخرى.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التخطيط أكثر من أجل المستقبل، بعد أن اكتفى بإضافة عنصرين جديدين فقط على الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الإثنين 20 مارس 2023 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 20 مارس 2023:

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أكدت أن نادي تشيلسي مستعد لتقديم كل ما يلزم من أجل التعاقد مع الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي نجم خط وسط ريال مدريد في الصيف المقبل.

إلا أن التقرير شدد على أنه على الرغم من استعداد تشيلسي لتقديم مبلغ كبير لريال مدريد واللاعب، إلا أن النادي الملكي ليس مستعدًا لبيع فالفيردي في الوقت الحالي.

عقد فالفيردي مع ريال مدريد يمتد حتى صيف 2027، ولا يفكر الطرفان في الافتراق في القريب العاجل.

صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية أكدت أن بوروسيا دورتموند الألماني وضع حدًا أدنى للتخلي عن نجمه جود بيلينجهام في الصيف الحالي بقيمة 125 مليون يورو.

التقرير أشار إلى أن دورتموند وضع هذا السعر بعد النظر إلى صفقة انتقال جاك جريليش من أستون فيلا إلى مانشستر سيتي في الصيف الماضي.

وأصبح الصراع محتدمًا على خدمات بيلينجهام بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، حيث يعتبران المنافسان الرئيسيان على ضم اللاعب.

صحيفة "The Athletic" الإنجليزية أكدت أن ريال مدريد بدأ المحادثات مع الفرنسي إدواردو كامافينجا لاعب الوسط من أجل تمديد عقده مع النادي.

التقرير أشار إلى أن ريال مدريد سيرفع الشرط الجزائي في العقد الجديد إلى مليار يورو، مثلما هو الحال مع نجوم الفريق مثل فينيسيوس جونيور وإيدير ميليتاو ورودريجو.

صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية كشفت أن ريال مدريد يريد إقحام مدافعه ناتشو بالإضافة إلى المال من أجل التعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نادي نابولي.

النيجيري تحول إلى ماكينة أهداف مع نابولي خلال الموسم الحالي، ويجذب بالفعل أنظار عدد من الأندية الأوروبية الكبرى.

ومع رغبة ريال مدريد في التعاقد مع مهاجم جديد، فإن النادي الملكي مستعد لتقديم 80 مليون يورو بالإضافة إلى ناتشو لإقناع نابولي بالتخلي عن أوسيمين.