أخبار ريال مدريد اليوم: تحركات لضم نجم الأرجنتين .. واستبعاد خيار جوندوان

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور ستتغير مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، توقف ريال مدريد عن البحث عن لاعبين جدد وأغلق سوق الانتقالات الصيفية دون إبرام صفقات أخرى.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التخطيط أكثر من أجل المستقبل، بعد أن اكتفى بإضافة عنصرين جديدين فقط على الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022:

صحيفة "O JOGO" البرتغالية أكدت أن ريال مدريد وضع الأرجنتيني إنزو فيرنانديز على رأس قائمة أولوياته كبديل لصفقة الإنجليزي جود بيلينجهام.

التقرير أكد أن ريال مدريد يرى أن فيرنانديز سيكون قادرًا على دعم خط وسط ريال مدريد، مع دخول لوكا مودريتش وتوني كروس المرحلة الأخيرة في مسيرتهما مع النادي الملكي.

ريال مدريد حول أنظاره إلى إنزو فيرنانديز مع اقتراب ليفربول من الحصول على خدمات جود بيلينجهام.

صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية كشفت أن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد ليس مهتمًا بالحصول على خدمات المهاجم الفرنسي ماركوس تورام لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

وبعد مستواه المميز في الدوري الألماني، أصبح تورام أحد أبرز المهاجمين الذين تراقبهم الأندية الأوروبية، وعلى رأسها ريال مدريد.

لكن النادي الملكي، وحسب التقرير، يركز حاليًا على أهداف أخرى في قائمة، ولذلك خرج من سباق ضم تورام.

صحيفة "Fichajes" الإسبانية كشفت عن رغبة ريال مدريد في بيع البلجيكي إيدين هازارد من جديد إلى ناديه السابق تشيلسي الإنجليزي.

ريال مدريد تعاقد مع هازارد قادمًا من تشيلسي في صيف 2019، لكن النجم البلجيكي لم يقدم الأداء المنتظر له منذ وصوله إلى ملعب "سانتياجو برنابيو".

صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد فوت فرصة التعاقد مع الألماني إلكاي جوندوان نجم خط وسط نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

عقد لاعب الوسط المخضرم مع مانشستر سيتي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وريال مدريد كان يراقب وضعه من أجل محاولة

لكن ريال مدريد قرر الاستثمار في المستقبل، والبحث في سوق الانتقالات عن لاعبين أصغر عمرًا.