أخبار ريال مدريد اليوم: تحديد خليفة كروس .. وهازارد يحسم مستقبله

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور ستتغير مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني و روديجر، توقف ريال مدريد عن البحث عن لاعبين جدد وأغلق سوق الانتقالات الصيفية دون إبرام صفقات أخرى.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التخطيط أكثر من أجل المستقبل، بعد أن اكتفى بإضافة عنصرين جديدين فقط على الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022:

موقع "كالتشيو ميركاتو ويب" الإيطالي أكد أن ريال مدريد يأمل في التعاقد مع الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش نجم وسط نادي لاتسيو الإيطالي، ليكون بديلًا للألماني توني كروس في كتيبة الملكي.

عقد كروس مع ريال مدريد ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ويبدو أن تجديد عقده في "سانتياجو برنابيو" مستبعد في الوقت الحالي.

ويعد سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش أحد أفضل لاعبي خط الوسط في أوروبا خلال السنوات الأخيرة، وهو ما جذب إليه أنظار ريال مدريد، إلا أن التوقيع معه قد يكلف 80 مليون يورو.

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية كشفت أن ريال مدريد قرر مراقبة أداء البرتغالي رافاييل جيريرو ظهير بوروسيا دورتموند الألماني في كأس العالم 2022.

وحسب التقرير، فإن جيريرو يعد مرشحًا مثاليًا بالنسبة إلى ريال مدريد لشغل مركز الظهير الأيسر، خاصة وأن عقده مع بوروسيا دورتموند ينتهي في الصيف المقبل، وسيكون التعاقد معه في صفقة انتقال حر.

موقع "كالتشيو ميركاتو ويب" الإيطالية أكد أن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد يرغب في القيام بأكثر من صفقة من الدوري الإيطالي في الموسم المقبل، وسيكون الهدف الرئيسي هو نيكولو باريلا لاعب وسط نادي إنتر.

ريال مدريد يأمل في تدعيم خط الوسط بأفضل صورة ممكنة في الصيف المقبل، خاصة مع تزايد احتمالية رحيل لوكا مودريتش وتوني كروس بنهاية الموسم الحالي.

أنشيلوتي يرى أن باريلا سيكون لاعب مثاليًا في خططه خلال الموسم المقبل، إلى جانب إدواردو كامافينجا وأوريليان تشواميني.

حسم البلجيكي إيدين هازارد لاعب ريال مدريد مستقبله مع النادي الملكي بشكل كبير، وذلك في حوار أجراه مع صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وعن إمكانية الرحيل عن المرينجي قال هازارد: "المؤكد أنني لن أرحل في يناير لأن لدى عائلة وأطفالًا علي البحث عن تأقلمهم، يتبقى عام في عقدي على أي حال، وفي الصيف إذا قال لي ريال مدريد إنني ينبغي أن أرحل، سأتقبل ذلك". (طالع التفاصيل)