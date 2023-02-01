أخبار ريال مدريد اليوم: بنزيما ومودريتش يجذبان اهتمام الأندية السعودية

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور تغيرت مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، توقف ريال مدريد عن البحث عن لاعبين جدد وأغلق سوق الانتقالات الصيفية دون إبرام صفقات أخرى.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التخطيط أكثر من أجل المستقبل، بعد أن اكتفى بإضافة عنصرين جديدين فقط على الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأربعاء 1 فبراير 2023 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023:

صحيفة "إل موندو" الإسبانية أكدت أن الأندية السعودية تراقب وضعية الفرنسي كريم بنزيما والكرواتي لوكا مودريتش مع ريال مدريد تمهيدًا للتحرك للتعاقد معهما في المستقبل القريب.

الصحيفة أشارت إلى أن الحكومة السعودية بنفسها ستحاول جلب الثنائي إلى دوري روشن لمساعدة المملكة في سعيها لاستضافة كأس العالم 2030.

التقرير أشار إلى أن العقد المعروض على الثنائي بقيمة 30 مليون يورو في الموسم، على أن يمتد لعامين.

قام نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بمحاولة التعاقد مع ماركو أسينسيو جناح ريال مدريد في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية.

موقع "Relevo" الإسباني أكد أن النادي الفرنسي اتصل بنظيره الإسباني يوم السبت الماضي، من أجل الاستفسار عن إمكانية ضم أسينسيو بسعر مناسب قبل نهاية عقده في يونيو المقبل.

وجاء الرد سلبيًا من ريال مدريد، حيث أعلن النادي تمسكه باللاعب وعدم التخلي عنه بمنتصف الموسم، بوجود محاولات مكثفة من أجل التوقيع على عقد جديد.

موقع "el debate" الإسباني أكد أن الكرواتي يوشكو جفارديول مدافع نادي لايبزيج الألماني أخبر ممثليه بأنه يريد الانتقال إلى ريال مدريد في الصيف المقبل.

جفارديول نقل رغبته إلى ممثليه بأنه يريد اللعب في ريال مدريد، على الرغم من أنه على رادار عدد من الأندية الأوروبية الكبرى مثل مانشستر سيتي وتشيلسي ومانشستر يونايتد.

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد عن السبب الذي دفع النادي إلى عدم إبرام أي صفقات في فترة الانتقالات الشتوية، التي انتهت يوم الثلاثاء.

أنشيلوتي قال خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة فالنسيا التي تقام مساء الخميس: "لم تكن هناك حاجة، حينما تعمل على مشروع فلا ينبغي أن تقوم بصفقات في كل ميركاتو، كان من الممكن أن نعيد فران جارسيا لكننا لم نكن نعلم أن إصابة فيرلان ميندي ستكون طويلة، جارسيا سيكتسب الخبرة في الخارج ويعود أقوى".