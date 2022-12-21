أخبار ريال مدريد اليوم: باريس سان جيرمان يريد أسينسيو .. واعتزال كروس

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور ستتغير مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، توقف ريال مدريد عن البحث عن لاعبين جدد وأغلق سوق الانتقالات الصيفية دون إبرام صفقات أخرى.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التخطيط أكثر من أجل المستقبل، بعد أن اكتفى بإضافة عنصرين جديدين فقط على الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022:

صحيفة "Fichajes" الإسبانية أكدت أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قد دخل سباق التعاقد مع ماركو أسينسيو جناح نادي ريال مدريد، والذي ينتهي عقده مع النادي الملكي بنهاية الموسم الحالي.

أسينسيو أظهر تحسنًا ملحوظًا في مستواه خلال الموسم الحالي، إلا أنه يظل الخيار الثاني في خطط كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، مما يدفعه للتفكير في خطوة جديدة.

وأشار التقرير إلى أن لويس كامبوس المدير الرياضي لباريس سان جيرمان معجب جدًا بقدرات أسينسيو، ويرغب في التوقيع معه ليكون خيارًا إضافيًا في هجوم النادي الباريسي.

صحيفة "ميرور" الإنجليزية كشفت عن نية ريال مدريد في استخدامه نجمه الكرواتي لوكا مودريتش في عملية إقناع مواطنه يوشكو جفارديول مدافع لايبزيج بالانتقال إلى النادي الملكي.

ويعد مودريتش رمزًا هامًا في غرف ملابس منتخب كرواتيا، بالنظر إلى أنه قائد الفريق، وقد ينجح في إقناع جفارديول بالانتقال إلى النادي الملكي.

تتنامى الثقة داخل نادي ريال مدريد الإسباني في إمكانية إحداث تغيير درامي في الأحداث، والتفوق على الأندية الراغبة في الحصول على خدمات الإنجليزي جود بيلينجهام نجم خط وسط نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

وحسب تقرير نقلته صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن ريال مدريد يثق في قدرته على إغراء بيلينجهام بالانتقال إلى "سانتياجو برنابيو" في صيف 2023. (طالع التفاصيل)

صحيفة "Relevo" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد يخشى أن يقرر الألماني توني كروس الاعتزال بنهاية الموسم، بدلًا من تجديد عقده لموسم جديد مع النادي الملكي.

وهناك شعور متزايد داخل غرفة ملابس ريال مدريد بأن كروس يلعب آخر موسم له بقميص النادي الملكي، وأنه سيعتزل في صيف 2023.

كروس أكد في نوفمبر الماضي أنه سيعتزل بقميص ريال مدريد، لكنه لم يتخذ القرار بشأن عقده الذي ينتهي في صيف 2023.