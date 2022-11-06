أخبار ريال مدريد اليوم: انتظار نكونكو .. وباب الرحيل مفتوح أمام هازارد

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات اليوم الأحد 6 نوفمبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور ستتغير مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، توقف ريال مدريد عن البحث عن لاعبين جدد وأغلق سوق الانتقالات الصيفية دون إبرام صفقات أخرى.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التخطيط أكثر من أجل المستقبل، بعد أن اكتفى بإضافة عنصرين جديدين فقط على الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأحد 6 نوفمبر 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 6 نوفمبر 2022:

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أكدت أن الفرنسي كريستوفر نكونكو نجم لايبزيج الألماني ينتظر تحرك ريال مدريد قبل اتخاذ القرار بشأن مستقبله.

المهاجم الفرنسي يعد الهدف الأول بالنسبة إلى نادي تشيلسي الإنجليزي، وكشفت عدة تقارير أن النادي اللندني نجح بالفعل في إتمام الصفقة.

لكن ريال مدريد قد يتدخل في اللحظة الأخيرة للتعاقد مع نكونكو بالنظر إلى رغبة اللاعب بالانتقال إلى "سانتياجو برنابيو".

صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد يواصل مراقبة الأرجنتيني إنزو فرنانديز نجم وسط نادي بنفيكا البرتغالي، والذي ارتبط أيضًا بناديي برشلونة وليفربول.

عقد إنزو فرنانديز مع بنفيكا يمتد حتى صيف 2027، فيما تصل قيمة فسخ عقده إلى 120 مليون يورو، وهو ما يمنح النادي البرتغالي اليد العليا في المفاوضات.

وحسب التقرير، فإن ريال مدريد قرر مواصلة مراقبة اللاعب في الوقت الحالي، والتعرف على مدى تطوره قبل التدخل ومحاولة التعاقد معه.

صحيفة "إل ناسيونال" كشفت أن الكرواتي لوكا مودريتش نجم وسط ريال مدريد أحبط خطط فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي لتمديد عقده.

التقرير أكد أن مودريتش يريد التركيز بشكل كامل على كأس العالم 2022 وتحديد مستقبله في نهاية الموسم.

صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت أن ريال مدريد يعتقد أن الأفضل في الوقت الحالي بالنسبة إلى إيدين هازارد لاعب الفريق هو مغادرة النادي.

ريال مدريد يحاول بالفعل إيجاد حل لتسهيل مغادرة البلجيكي الدولي، عبر إيجاد عروض له من أندية مهتمة بخدماته.

التقرير أشار إلى أن هازارد يريد البقاء في ريال مدريد، وأن ريال مدريد لن يجبره على المغادرة إذا لم يرغب في ذلك.