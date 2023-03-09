أخبار ريال مدريد اليوم: التضحية بفينيسوس جونيور من أجل كيليان مبابي .. وماركو أسينسيو غاضب من عرض التجديد

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات اليوم الخميس 9 مارس 2023، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور تغيرت مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، توقف ريال مدريد عن البحث عن لاعبين جدد وأغلق سوق الانتقالات الصيفية دون إبرام صفقات أخرى.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التخطيط أكثر من أجل المستقبل، بعد أن اكتفى بإضافة عنصرين جديدين فقط على الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الخميس 9 مارس 2023 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 9 مارس 2023:

صحيفة "El Desmarque" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد يشعر بالقلق من عدم التوصل إلى اتفاق حتى الآن مع البرازيلي فينيسيوس جونيور بشأن تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2024.

ويحاول ريال مدريد تجديد عقد فينيسيوس جونيور منذ فترة، لكن المفاوضات لم تتقدم بين الطرفين حتى الآن.

وعلى الرغم من أن ريال مدريد لا يرغب في خسارة أغلى لاعب في صفوفه بالمجان، إلا أن النادي بدأ يشعر بالقلق بشأن التراجع الأخير في مستواه وميله للشكوى والتذمر من كل قضية خارج الملعب.

التقرير يدعي أنه إذا لم يتغير سلوك البرازيلي للأفضل، فلن يرى فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد أنه يستحق صفقة جديدة، ويمكن بدلاً من ذلك التفكير في "التضحية به" للتوقيع على الهدف طويل الأمد كيليان مبابي.

صحيفة "بيلد" الألمانية كشفت أن بوروسيا دورتموند متمسك بالحصول على ما لا يقل عن 150 مليون يورو في الصيف المقبل من أجل التخلي عن نجمه الإنجليزي جود بيلينجهام.

الصحيفة الألمانية أكدت أن والد بيلينجهام تواجد خلال الأسبوع الماضي في العاصمة الإسبانية لإجراء محادثات مع ريال مدريد، وعلى ما يبدو فإن نجم بوروسيا دورتموند يميل إلى الانتقال للنادي الملكي في الوقت الحالي.

صحيفة "ABC" الإسبانية كشفت أن ريال مدريد لن يتحرك للتعاقد مع ظهير أيمن في الصيف المقبل، رغم الأزمات التي يعيشها النادي في هذا المركز مؤخرًا.

ريال مدريد يشعر بالفعل بحالة من القلق بشأن تقدم عمر داني كارباخال ولوكاس فاسكيز، لكن في الوقت نفسه فإن النادي لا يخطط حاليًا لضم لاعبين جدد في هذا المركز.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن ماركو أسينسيو جناح ريال مدريد ليس راضيًا عن العرض الذي قدمه النادي لتجديد عقده.

التقرير أشار إلى أن الاتفاق بين الطرفين حاليًا بعيد للغاية، حيث يريد أسينسيو راتبًا صافيًا قدره ستة ملايين يورو، فيما يتوقف عرض ريال مدريد عند أربعة ملايين يورو سنويًا.

رغبة أسينسيو الرئيسية هي البقاء في ريال مدريد، لكنه توقع أن يبذل النادي المزيد من الجهد لإقناعه بالتجديد.